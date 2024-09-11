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BMW'nin, 1,5 milyon aracını geri çağıracağını duyurmasının ardından hisselerinde sert düşüş

1,5 milyon aracını geri çağıracağını duyuran BMW Group'un bu duyuru sonrası şirketin hisselerinde sert düşüş yaşandı.

Haber Merkezi
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BMW'nin, 1,5 milyon aracını geri çağıracağını duyurmasının ardından hisselerinde sert düşüş
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Münih merkezli otomobil üreticisi BMW Group, 2024 mali yılına ilişkin beklentilerinde düzenlemeye gitti. Bu kapsamda, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracının etkilendiğini ve geri çağrılacağını duyuran şirket, garanti maliyetlerinde de artış görüleceğini açıkladı. Açıklamanın ardından, BMW'nin hisselerindeki düşüş yüzde 11'i aştı.

BMW, ayrıca Çin'deki talebin durağanlaşması nedeniyle satışlarının etkilendiğini ve tüketici talebinin zayıf kaldığını bildirdi.

BMW'deki sorunlar, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'daki Volkswagen'deki kriz ve ülkedeki sanayisizleşme riskine yönelik uyarıların arttığı bir dönemde yaşanıyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirirken, şirket 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandırılacağını teyit etti.

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