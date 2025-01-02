Çinli BYD Tesla'ya yaklaşıyor! Satışlarda sıçrama yaşandı

Çinli BYD, satışlardaki artışla Tesla'ya yaklaşıyor. Şirket, Aralık ayında 207.734 adet elektrikli araç sattığını ve sübvansiyonlar ve indirimlerin müşteri çekmeye yardımcı olmasıyla yıllık toplam satışının 1,76 milyona ulaştığını açıkladı.

BYD Tesla ile arasındaki farkı kapatıyor

Tesla'nın üç aylık satış rakamlarını açıklaması bekleniyor. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, bir önceki çeyrekte EV satışlarında BYD'ye karşı küçük bir üstünlük sağlamıştı ancak Shenzhen merkezli firma farkı kapatıyor.

Çin otomotiv devi 2024’de satışlarını artırdı

BYD'nin toplam araç satışları 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 41'den fazla arttı. Bu artışın başlıca kaynağı hibrit otomobillerinin satışlarıydı.

Şirket, yoğun rekabetin fiyatları düşürmesi ve hükümet sübvansiyonlarının tüketicileri eski arabalarını elektrikli araçlarla veya diğer daha az yakıt tüketen seçeneklerle değiştirmeye teşvik etmesiyle, kendi pazarındaki otomobil satışlarının artmasından faydalandı.

BYD, Volkswagen ve Toyota’nın önünde

BYD, araçlarının yüzde 90'ını Çin'de satıyor ve burada Volkswagen ve Toyota gibi yabancı markalara karşı üstünlüğünü sürdürüyor.

BYD ve diğer Çinli EV üreticilerinin yükselişi, büyük Batı pazarlarında mücadele eden bazı geleneksel otomobil üreticilerinin karşılaştığı zorluklarla tezat oluşturuyor.

Geçtiğimiz ay Honda ve Nissan, Çin otomobil endüstrisindeki rekabete karşı koymak amacıyla birleşme görüşmeleri yaptıklarını doğruladı.

Volkswagen fabrikalarını kapatma kararı almıştı

Volkswagen, Aralık ayında ayrıca IG Metall sendikasıyla Almanya'daki fabrika kapatmalarının ve anında zorunlu işten çıkarmaların önüne geçecek bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Alman otomotiv devi, daha önce maliyetleri düşürmek amacıyla ülkedeki fabrikalarını ilk kez kapatmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ayın başlarında, otomobil devi Stellantis'in patronu Carlos Tavares, yönetim kurulunda yaşanan bir anlaşmazlığın ardından derhal istifa etmişti.

Vauxhall, Jeep, Fiat, Peugeot ve Chrysler gibi markaları bünyesinde barındıran şirketten ani çıkışı, Stellantis'in kâr uyarısı yayınlamasından iki ay sonra gerçekleşti.

BYD 2024’ün üçüncü çeyreğinde

BYD, 2024'ün üçüncü çeyreğinde gelirlerinde artış görerek ilk kez Tesla'yı geride bıraktı.

Şirket, Temmuz-Eylül ayları arasında 200 milyar yuandan (28,2 milyar dolar, 21,8 milyar sterlin) fazla gelir elde etti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük bir artışı temsil ediyor ve Elon Musk'ın şirketinin üç aylık geliri 25,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak Tesla yine de BYD'den daha fazla elektrikli araç (EV) sattı. BBC'nin haberine göre, Çinli otomobil üreticileri, elektrikli araçlarının ülke dışındaki satışlarını artırmaya çalışıyor ancak bazı büyük pazarlarda tepkiyle karşı karşıya kalıyor.

Ekim ayında, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araç ithalatına uyguladığı yüzde 45,3'e varan gümrük vergileri blok genelinde yürürlüğe girdi.

ABD ayrıca Çin'den gelen elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi getirdi ve seçilen Başkan Donald Trump'ın ithalata daha fazla gümrük vergisi getirmesi bekleniyor. Bu arada BYD, gelişmekte olan ekonomilerdeki varlığını genişletiyor.

BYD fabrikasının inşaatını durdurdu

Geçtiğimiz ay, en büyük yurtdışı pazarı olan Brezilya'da yetkililer, işçilerin "köleliğe" yakın koşullarda yaşadığını söyleyerek BYD fabrikasının inşaatını durdurdu.

BYD, söz konusu inşaat firmasıyla bağlarını kestiğini ve "Brezilya mevzuatına tam uyum" taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.