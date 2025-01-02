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Amazon çalışanları ofise dönüyor! Uzaktan çalışma sona erdi

Amazon çalışanları tam zamanlı olarak ofise dönmeye başlıyor. Çalışanlarının çoğunun kişisel hayatlarını uzaktan çalışma imkanına göre düzenlemişti. Şirket çalışanlarından bir istifa dalgasının gelmesi beklenirken, Amazon çalışanlarının gerekçeleri konusunda geri adım atmıyor.

Haber Merkezi
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Amazon çalışanları ofise dönüyor! Uzaktan çalışma sona erdi
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Amazon çalışanlarının perşembe gününden itibaren haftada beş gün ofiste çalışmaları gerekecek. CEO Andy Jassy , ​​16 Eylül'de evden çalışan personeline çalışma düzeni ile ilgili mesaj göndermişti.

En az 30 bin Amazon çalışanı ofise dönüşe karşı çıkıyor

Amazon, 2021 yılında liderlerin ekiplerinin nasıl çalışacağını belirlemelerine olanak tanıyan bir politika oluşturmuştu. Diğer birçok şirket gibi Amazon'un kurumsal çalışanları da COVID-19 salgını sırasında uzaktan çalıştı. Daha sonra geçen yıl teknoloji devi, tüm çalışanlarından haftada üç gün ofise gelmelerini istedi. Buna karşı en az 30.000 Amazon çalışanı imza toplayarak işe dönüş politikasına karşı çıktı.

 CEO tepkilere karşı açıklama yapmıştı

CEO Andy Jassy, ​​çalışanlara gönderdiği mailde çalışanların bir araya geldiklerinde Amazon kültürünü ve fikir alışverişini "öğrenmelerinin, modellemelerinin, uygulama yapmalarının ve güçlendirmelerinin" daha kolay olduğunu gördüğünü söylemişti.

İstifa dalgası gelebilir

Şirket çalışanlarından bir istifa dalgasının gelmesi beklenirken, Amazon çalışanlarının gerekçeleri konusunda geri adım atmıyor.   

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