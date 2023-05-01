Çinli SAIC'in fabrika planı, ek vergiye takıldı

AYSEL YÜCEL

Çinli otomotiv devi SAIC’in bünyesindeki MG, yeni elektrikli aracı MG4 Electric’i Türkiye pazarına sundu. Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü yaptığı MG’nin, Antalya’da düzenlenen lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, SAIC’in Türkiye’de MG üretmek konusunda yeşil ışık yaktığını, bu konuda görüşmelerin belli bir aşamaya geldiğini, ancak Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara mart ayında getirilen yüzde 40 ilave gümrük vergisinin, markanın Türkiye’deki yatırım planına darbe vurduğunu ifade etti.

SAIC, yıllık 7 milyon adet üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri konumunda. 2007’de SAIC bünyesine dahil olan İngiliz kökenli otomotiv markası MG, 2019’da elektrikli otomobillerle Avrupa’ya yeniden giriş yapmıştı. MG, Türkiye’ye ise Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde 2021’de geri dönmüştü. Türkiye elektrikli araç pazarına erken girmenin avantajını yaşayan MG, kısa sürede önemli bir pazar payı yakaladı, bu yılın ilk çeyreğinde de 6,5 kat büyüme sağladı. MG, Türkiye’de sadece elektrikli değil, benzinli araç da satıyor. Hızlı büyüme, markanın Türkiye’ye ilgisini de artırdı.

“Ek vergi yatırım iştahını kaçırdı”

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, SAIC’in Avrupa’da daha rekabetçi olabilmek için bir MG fabrikası kurma planı olduğunu ve bunun için doğru lokasyon araştırması yaptığını belirtti. Dağtekin, “Biz son iki yıldır SAIC’in Türkiye’de MG araçları üretmesi için büyük mücadele verdik. Bu konuda ilgili bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüştük. SAIC ile görüşmeler belli bir aşamaya geldi. Niyetimiz MG fabrika yatırımını Türkiye’ye getirip hem buradaki konumumuzu güçlendirmek hem de Avrupa için ihracat kapısını açmaktı. Bir yeşil ışık da almıştık. Ancak maalesef Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara getirilen yüzde 40 ilave gümrük vergisi nedeniyle bu çabamız bir darbe aldı. Ek vergi, markanın yatırım iştahını kaçırdı. Sadece ihracat yaparak kârlı olamazsınız, iç pazar da önemli. SAIC dünyaya üretim yapıyor. Sürekli vergi mevzuatı değişen, sürekli oyun kuralları değişen bir ülkede yatırım yapmayı kim ister? Biz yine de bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz, elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.

Diğer yandan, Togg’un elektrikli araç pazarının gelişimine önemli katkı sağladığını vurgulayan Dağtekin, ancak bu yerli otomobilin rekabette çok zorlanmaması için birtakım tedbirler alınmasının pazarın organik büyümesini engellediğini dile getirdi. Dağtekin, “Bu ek vergi gelmeseydi biz bugün çok daha farklı bir pazar konuşabilirdik. Avrupa’da MG’nin pazar payı yüzde 5,5’e çıktı. Türkiye’de de bunun altında kalmazdık” diye konuştu.

“İki farklı kur endişe yarattı”

Pazara yönelik beklentilerini de açıklayan Kağan Dağtekin, şu açıklamayı yaptı: “Sektör olarak hepimizin beklentisi seçime kadar temponun yüksek olacağı, seçimden sonra ise belirsizlik olacağı yönündeydi. Ancak Türkiye'deki cari açık ve Merkez Bankası'nın mevcut pozisyonu birazcık endişelerimizi artırmaya başladı. İki farklı kur oluşmaya başladı. Bu bir risk. Aradaki fark açıldıkça insanların kararları, yatırım tercihleri değişeceği için biz dolaylı olarak etkileniriz. Bunu gözlemleyeceğiz. Ama yine de Türkiye’de birikmiş ciddi bir talep olduğunu da unutmamak lazım. Araç bulunabilirse satışlar 900 bin adet seviyesinde gidebilir.”

Satışların yüzde 50’sinin elektrikli olmasını hedefliyor

MG’nin yüzde 100 elektrikli yeni modeli MG4 Electric, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seviyesi ile Türkiye yollarına çıktı. 969 bin TL’den başlayan Comfort versiyonu, 170 PS güç ve 350 km menzil; 1 milyon 269 bin TL’den başlayan Luxury versiyonu 204 PS güç ile 435 km menzil sunuyor. MG4 Electric şehir içinde 577 km varan menzil sunuyor. Çin’den ithal edilen araçlara getirilen ek vergi aracın fiyatını neredeyse 200-250 bin TL yukarı çekiyor. SAIC, rekabetçi bir fiyatla sunulması için Türkiye ekibini önemli bir destek vermiş.

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, ilk parti araçların henüz yoldayken satıldığını ifade ederken, hedeflerinin bu yıl 2 bin adet MG4 Electric, satışı yapmak olduğunu söyledi. Soysal, “Yeni ZS EV’den sonra MG4 Electric ile elektrikli ürün gamımızı genişletmekten heyecan duyuyoruz. Marka olarak ürün gamımız genişledikçe satışlarımızın yüzde 50’sini elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Elektrikli deniz bisikleti ve ticari araç yolda

Doğan Trend Otomotiv, elektrikli ağırlıklı ürün gamıyla mobilitenin tüm alanlarında varlık göstermeyi hedefliyor. Şirket, pazara elektrikli deniz bisikleti de sunacak. Aracın lansmanının haziran ayında yapılması planlanıyor. Kullanıcılar, deniz bisikleti ile örneğin, Bostancı’dan adalara deniz bisikletiyle geçebilecek. Grup ayrıca, SAIC’in elektrikli ticari aracı MAXUS’u Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor. Bu aracın duyurusunun da bir ay içerisinde yapılması hedefleniyor.