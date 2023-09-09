Elektrikli araç satışında yüzde 597'lik artış: Togg ilk sırada

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışlarının payı bu yılın ilk 8 ayında yüzde 4'e yaklaşırken, Togg T10X modeli ile satışa başladığı 4 ay içerisinde tüm elektrikli araç pazarında en çok satan marka ve model kategorisinde lider oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,7 artarak 755 bin 282 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise söz konusu dönemde yüzde 64,3 artışla 582 bin 419 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 66,4 artarak 172 bin 863 adet oldu.

Benzinli otomobil satışları ilk sırada

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 8 ayında benzinli otomobiller 401 bin 118 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 91 bin 492 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 60 bin 489 ve otogazlı otomobil satışları da 6 bin 429 adet oldu.

Elektrikli otomobil satışları ise 22 bin 891 adetle otogazlı otomobil satışlarının çok üzerinde kalmaya devam etti. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 3 bin 283 elektrikli otomobil satılmıştı.

Elektrikli otomobil satışlarında yüzde 597,3 artış

Benzinli otomobil satışları bu yılın ilk 8 ayında 2022'in aynı dönemine göre yüzde 61,6, dizel otomobil satışları yüzde 51,7 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 2,4 yükseldi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 65,7 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 597,3 artış kaydetti.

Elektriklinin payı yüzde 0,9'dan 3,9'a yükseldi

Ocak-Ağustos 2022'de yüzde 70 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 61,6'ya geriledi.

Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 17'den 15,7'ye ve otogazlı otomobillerin payı 1,8'den yüzde 1,1'e geriledi.

Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,9'dan yüzde 3,9'a yükseldi. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,3'ten yüzde 10,4'e çıktı.

Togg elektrikli otomobil satışlarını tetikledi

Birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini yıl içinde Türkiye pazarında satışa sundu. Ayrıca, Çinli firmalar Türkiye pazarına ilgi göstermeyi sürdürüyor.

Elektrikli otomobillerin yanı sıra elektrikli mobilitenin bir diğer parçası olan hibrit motorlu otomobillerin sayısı da giderek artıyor. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı pay, Togg'un pazara girmesiyle yükseldi.

ODMD verilerine göre, Togg ilk 8 ayda T10X modeliyle 3 bin 400 teslimata imza atarak, elektrikli araç segmentinin lokomotif markası olmayı başardı.

Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre T10X, satışa sunulduğu nisan ayından bu yana geçen 4 ay içinde otomotiv pazarında önemli başarılar elde etti.

T10X, tüm elektrikli araçlar pazarında yüzde 18,2, elektrikli SUV segmentinde yüzde 33,3, elektrikli C-SUV segmentinde yüzde 55,3 ve ağustos ayında tüm binek araç pazarında yüzde 3'lük pazar payına ulaştı.

Ayrıca Togg T10X, tüm elektrikli araçlar pazarında en çok satan marka ve model kategorisinde lider oldu. Öte yandan Türkiye'de Model Y modeliyle satışa başlayan Tesla, ülke bazlı resmi satış adetlerini bildirmemeyi tercih ediyor.

2022 ve 2023'ün ocak-ağustos dönemlerinde motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle: