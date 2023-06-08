Elektrikli şehir aracı Amperino, 2025’te seri üretime geçecek

Esra Özarfat

BURSA - Türkiye’nin 3 kişilik elektrikli mikro otomobili Amperino’nun ilk prototipi için geri sayım başladı. Yılsonunda prototipi tamamlanacak olan Amperino’nun tip testi tamamlandıktan sonra 2025’te seri üretime geçeceğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, tamamlanacak uluslararası akreditasyonlarla hedeflerinin ihracat olduğunu söyledi. Seri üretimde ihtiyaç duyulan üretim alanı için devletten destek beklediklerini vurgulayan Canseven, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek proje ile ilgili bilgi verdiklerini ve üretim alanı ile ilgili taleplerini ilettiklerini aktardı. Yakup Canseven, “Biz, ortaklarımızla 3 bin veya 5 bin adet araç üretebiliriz. Ama hedefimiz bu değil. Yüz binlerce üretmek veya böyle bir talep geldiğinde ne yapacağız? Çünkü aracı hem yolcu hem de küçük bir düzenlemeyle kargo aracı olarak da servis edeceğiz. Arazi konusunda devletten destek bekliyoruz” dedi.

Amperino’nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 66 milyon liralık teşvik aldığını da hatırlatan Canseven, hedeflerinin 2024 Cenevre Otomobil fuarında sergilemek olduğunu açıkladı. Yakup Canseven, Amperino projesiyle bir araçtan çok Türk mühendislerin geliştirdiği yerli yazılımların kullanıldığı bir altyapı ve ekosistem oluşturduklarını vurguladı. Şehir içi trafiğinde zaman ve maliyetten tasarruf sağlayacak bir araç geliştirdiklerini anlatan Canseven, L7 sınıfı olarak bilinen elektrikli araçların en üst sınıfı ve hâlihazırda kullanılan M sınıfı binek araçların bir alt sınıfı olan Amperino’nun 90 kilometre hız ve 150 kilometre menzile sahip olacağını, A2 ehliyetiyle kullanılabileceğini aktardı.

“Kendi teknolojimizi geliştiriyoruz”

Nihai hedeflerinin dünya pazarı olduğuna vurgu yapan Yakup Canseven, trim tasarımının Sedat Öztürk tarafından yapıldığını, yazılımının ise tamamen Amperino firmasının Bilişim Vadisi ve İnegöl ofisinde geliştirildiğini dile getirdi. Oluşturdukları know how’a dikkat çeken Canseven şu bilgileri verdi: “35 mühendis arkadaşımızla kendi teknolojimizi geliştiriyoruz. Batarya teknolojileri tamamen bize ait ve batarya tarafımızdan üretilecek. Aspilsan, 2023 yılı Haziran'ında bizim kullanacağımız pili de üretecek ve batarya da tamamen yerli olacak. Batarya soğutma sistemi olarak Türkiye’de ilk defa sıvıya daldırma (immersion cooling) kullanılacak. Gerçek Zamanlı İletişim Sistemi (GİS) Türkiye'de ilk defa Amperino mühendisleri tarafından geliştirildi ve aracımızda kullanılacak. L6-L7 sınıfındaki elektrikli araçlarda kullanılacak hub motor Türkiye'de ilk defa üretildi. Biz teknolojilerini geliştirdik ve İstanbul'da savunma sanayine hizmet veren, motor üreten Femsan firmasıyla paylaşıp motoru geliştirdik. Motorun Ar-Ge'si ve üretimi tamamlandı, şu an ikinci versiyon şasemizde o motoru denemiş olacağız.” Canseven, kendi içinde dönüştürücüsüne sahip aracın 220 V ile evde 6 saatte, şarj istasyonlarında ise 45 dakikada şarj olacağını bildirdi.

Tedarikçi ekosistemi kuruyor

Üç kişilik araç konseptinin rakiplerine göre daha geniş bir kitleye hitap ettiğine vurgu yapan Yakup Canseven, “Biz iki kişilik bir aracın içine, ince mühendislik hesaplarıyla üçüncü kişiyi sığdırıp, şoförü önde ve ortada konumlandırdık. Bir çalışan veya bir ev hanımı gün içinde maksimum 40 kilometre yol yapıyor. Bu İstanbul'da 60, Bangkok'ta 58 kilometre. Ortalamaya vurduğunuzda dünya ortalaması 37 kilometre. Bu nedenle şehir içinde büyük araçlara gerek yok. Amperino’yu tamamen şehir içi ulaşım için tasarladık. Pek çok aracın yatay park ettiği alana Amperino ile dikey park edebileceksiniz. Öte yandan karbon ayak izi de sürdürülebilir dünya için önemli bir parametre. Bu sürece de katkı sağlamak istiyoruz. Aracın gövdesini keten esaslı bio-fiber malzemelerden yapıp çevreci bir araç üretmeyi planlıyoruz” dedi.

Canseven, ayrıca kendi tedarikçilerini oluşturarak gelecekte yaygınlaşacak olan elektrikli araçlar için altyapı oluşturduklarının da altını çizdi. Amperino’nun İnegöl’de faaliyet gösteren Saloni Mobilya, Erhun Mobilya Ekipmanları, Yol Mobilya, Lenova Mobilya, Orimak Makina ve İyon Mekatronik’in girişimiyle hayata geçirildiğini hatırlatan Yakup Canseven, yatırıma açık olduklarını da bildirdi.