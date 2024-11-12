İkinci el otomobil piyasasında satışlar fırladı! İşte nedeni

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluk, yerini hareketliliğe bırakmaya başladı. Sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki büyük fiyat farkı, tüketicileri ikinci el araçlara yönlendirdi. Sıfır araçlarda fiyat artışları devam ederken, kredi faizlerinin yüksek olması alım gücünü düşürdü. Ancak ikinci el araç alımında vatandaş, mevcut aracını takasla değiştirip üzerine biraz ödeme yaparak yeni bir araç sahibi olabiliyor. Galericiler, kredilerin daha cazip hale gelmesiyle birlikte ikinci el piyasasındaki hareketliliğin daha da artacağı öngörüsünde bulunuyor.

Piyasada hareketlilik

İkinci el otomobil piyasasının canlandığını belirten galerici Yavuz Çiftçi, “Bunun sebebinin sıfır otomobil ve ikinci el otomobil arasında olan makastan kaynaklanıyor. Kredi faizlerinin yüksek olması vatandaşları artık sıfır araç yerine ikinci el otomobile yöneltti. İkinci elde fiyatlar ortalama 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor. Vatandaş genelde kendi aracını getiriyor üzerine 200-300 bin TL verip yeni araç alıyorlar. Bu durum o yüzden el otomobil almada cazip geliyor. Krediye ulaşmak çok zor artık. Bu durum ikinci el otomobil fiyatlarını arttıracağını düşünmüyorum. Eskisi gibi o suni artışlar olmayacaktır. Vatandaşların acele edeceği bir durum yok, galericilerde araç var. Sıfır araçlara düzenli bir şekilde zam geliyor fakat ikinci el araçlara yaklaşık 1 yıldır aynı fiyatlara satılıyor” şeklinde konuştu.

"Faiz düşerse ikinci el otomobil piyasasının önündeki engeller kalkar"

Çiftçi, “Kredi faizleri önümüzdeki dönemde cazip hale gelirse ikinci el otomobil piyasasının önündeki engeller kalkacaktır. Fiyatlar gene sabit kalır. Devletimiz bu işin ehli olmayan kişilerden alıp ehli olan kişilerin yapabileceği kararlar aldı. O yüzden bu işi artık ehli olan kişiler yapıyor” dedi.