Matrah düzenlemesinin ardından Togg'a zam geldi

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci’nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre; araçlar ve fiyatlardaki değişim şöyle:

* Standart Menzil T10X V1 RWD 1 milyon 227 bin 500 TL’den 1 milyon 430 bin TL’ye yükseldi.

* Standart Menzil T10X V2 RWD 1 milyon 329 bin 500 TL’den 1 milyon 550 bin TL’ye çıktı.

* Uzun Menzil T10X V2 RWD 1 milyon 564 bin 500 TL’den 1 milyon 820 bin TL’ye yükseldi.

Motor gücü 160 kilowatt'ı (kW) geçmeyen ve yüzde 10 ÖTV’ye (Özel Tüketim Vergisi) tabi elektrikli araçlar için esas alınan matrah eşiği geçen ay 1,250.000 Türk lirasından 1.450.000 TL'ye yükseltilmişti.