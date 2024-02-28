Modeller açıklandı: Volkswagen yangın riski nedeniyle 260 bin aracı geri çağırıyor

Volkswagen, yakıt deposu emme jet pompasındaki bir sorun nedeniyle 2015-2020 model yılları arasında 260 binden fazla aracı geri çağırdığını duyurdu.

Sorundan etkilenen araçlar arasında Golf, Golf GTI ve sportwagen'un yanı sıra Jetta GLI ve Audi A3 de yer alıyor.

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan belgelere göre sorun, yangın riski taşıyan yakıt sızıntısına yol açabilir.

Yangın riski taşıyor

Volkswagen, benzin deposundan yakıt sızıntısına neden olabilecek kusurlu bir emme pompasını değiştirmek için 261 bin 257 VW ve Audi otomobilini geri çağırıyor. Otomobil üreticisi, NHTSA'ya sunduğu belgelerde, geri çağırmanın yakıt deposu tertibatının bir parçası olarak Gentherm tarafından üretilen belirli bir emme jet pompası modeline sahip önden çekişli araçları kapsadığını belirtti.

Geri çağırma belgeleriyle birlikte bayilere gönderilen VW talimatları, pompanın işlevini emisyon sisteminden yakıtı boşaltmak olarak tanımlamakta ve yakıtın birikmesine ve sonunda kömür filtresinden sızmasına neden olan bir contanın arızalanabileceğini belirtmektedir. Talimatlar, arızalı pompaya sahip müşterilerin yakıt doldurma sırasında yakıtın geri dökülmesi veya yakıt doldurma sırasında erken duran bir meme gibi yakıt doldurma sorunları yaşayabileceğini ve yolcuların aracın içinden bir yakıt kokusu fark edebileceğini belirtmektedir.

Volkswagen çağırılan araçlar hangileri?

Geri çağrılan araçlar şöyle listelendi:

2015-2020 Volkswagen Golf GTI (114.485)

2015-2020 Volkswagen Golf (58.544)

2015-2019 Volkswagen Golf SportWagen (26.037)

2019-2020 Volkswagen Jetta GLI (10.925)

2015-2020 Audi A3 sedan (47.391) ve cabriolet (3875)

NHTSA belgelerinde Volkswagen, sorunun bir sonucu olarak herhangi bir yangın rapor edilmediğini belirtmektedir. Geri çağırma mektupları 12 Nisan'da araç sahiplerine gönderilecek.