Bozkurt: Yakın zamanda ÖTV indirimi beklemiyorum

EKONOMİ/ADANA

Lexus Türkiye CEO’su ve aynı zamanda Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotivde Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yakın zamanda bir değişiklik beklemediklerini söyledi.

Premium otomobil üreticisi Lexus’un Seyhan Showroomu açılışına katılan Bozkurt, gazetecilerin sorusu üzerine sektördeki gelişmeleri değerlendirdi. Bozkurt, ÖTV ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

“Çok yakın geçmişte ÖTV ile ilgili bazı düzenlemeler oldu. Yakın gelecekte bir ÖTV düşüşü beklemiyorum. Ama dileğim ÖTV’nin tamamen olmadığı, herkesin otomobile kolay ulaşabildiği bir dünya. Bizim açımızdan daha çok otomobil satarız, vatandaş da daha çok otomobil alımı yapar ama ÖTV ile ilgili olumlu anlamda değişiklik olacağını sanmıyorum. Yapılan değişiklikler çok taze zaten, uzunca bir süre mevcut formatında gideceğini tahmin ediyorum.”

Otomobil fiyatlarını etkileyen ‘baremler’ konusuna da değinen Bozkurt, “Bu konuda genelde yılbaşlarında düzenleme yapıyorlar ama bazen belli de olmuyor. Baremleri biraz güncelleyebilirler mi bilmiyorum. Bu nedenle bir tahmin yapmak, bir beklentiye sokmak çok doğru gelmiyor bana, çünkü yanıltıcı olabiliyoruz” ifadesini kullandı.

"Lexus’un büyümesinde Adana stratejik bir öneme sahip"

Geçtiğimiz yılı Türkiye’de en hızlı büyüyen premium markalardan biri olarak tamamlayan Lexus; Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir’den sonra Seyhan Showroomu’nu açtı. Lexus Seyhan Showroomu, Adana’da Mıçı Group bünyesinde hizmet verecek. Açılışa katılan Lexus Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, markanın istikrarlı büyümesini anlatırken, “Adana, Lexus’un büyümesinde stratejik bir öneme sahip. Coğrafi konumu sayesinde çevre illere de kolay erişim imkanı sunan şehir, Lexus’un Türkiye satışlarında önemli bir paya sahip olacak” diye konuştu. Bozkurt, gelecek ay 6’ncı bayiyi Antalya’da hizmete sunacaklarını kaydetti.