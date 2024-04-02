Otomotivde ilk daralma! Mart ayı rakamları açıklandı

Aysel YÜCEL

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) rakamlarına göre; 2024 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mart ayına göre %5,7 artarak 109 bin 828 adet oldu.

2024 Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artarak 87.071 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %7,9 azalarak 22.757 adet oldu. Geçen ay otomotiv pazarında tüm zamanların mart ayı rekoru kırılmış olsa da yüksek enflasyon ve krediye erişimde yaşanan zorluklara paralel satışların hız kestiği görüldü.

EKONOMİ’ye konuşan temsilcileri, ticari araç pazarındaki daralmayı ekonomide yavaşlama sinyali olarak yorumlarken, Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, nisan ayında otomobil segmentinde de daralmanın başlayabileceğini söyledi. Kılıçer, “Çünkü fiyatlar artacağı için birçok araç, ÖTV muafiyetli bareminden çıkacak” dedi.

Üç ayda satışlar %25 arttı

Öte yandan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,2 oranında artarak 295.519 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %33,05 oranında artarak 233.389 adet, hafif ticari araç pazarı %2,6 artarak 62.130 adet oldu.