Togg sedan modeli T10F ilk kez görücüye çıktı

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X’in ardından, aynı sınıfta geliştirilen ikinci modeli T10F'yi bu yıl Adana'da düzenlenen Teknofest'te tanıttı.

Ziyaretçiler otomobilin teknik detaylarını inceledi

Teknofest’te sergilenen T10F, modern tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekti. Ziyaretçiler, T10F’nin teknik detaylarını ve performansını inceleme fırsatı buldu. Togg, bu yeni modelle birlikte akıllı mobilite çözümleri konusundaki hedeflerini bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyor.

T10F’nin tanıtımında, Togg'un yerli ve milli teknolojiyi ön plana çıkardığı vurgulanırken, otomotiv sektöründeki rekabetçi konumunu güçlendirme çabaları da dikkat çekti.