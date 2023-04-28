Togg'da yüzde 70 kredi avantajı: Oranlar artırıldı!

Yerli milli otomobil Togg için bankaların kullandıracağı kredi miktarı, kredi oranı, azami vade sayısı en çok sorgulananlar arasına girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımızı Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle, 0,99 faizle kredi kullandıracak." ifadelerini kullanmıştı. BDDK araçlarda kredi oranını yükseltti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir karar alarak, Türkiye'de üretilen elektrikli motorlar için kredi limitlerini yükseltti. Türkiye'de geliştirilen elektrikli motorlara sahip ve yine Türkiye'de üretilmiş elektrikli araçlar için kredi limitlerini artırıldı.

Togg fiyatları ve Togg kredi vade oranları;

* 900 bin TL ve altında olan taşıt alımı için 48 ay,

* 900 bin TL’nin üzerinde ve 1 milyon 800 bine kadar olan taşıtlar için 36 ay,

* 1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlar için 24 ay,

* 2 milyon 200 bin ve 2 milyon 800 bin TL’ye kadar olan taşıtlar için de 12 ay belirlendi.

Peki Togg'lar için ne kadar kredi kullanabilirsiniz?

Togg kredilerinde kredi tutarının taşıt değerine oranının

* 900 bin TL ve altında olan araçlarda yüzde 70’i,

* 900 bin - 1 milyon 800 bin TL arasındaki araçlarda yüzde 50’yi,

* 1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda yüzde 20’si,

* 2 milyon 200 bin ve 2 milyon 800 bin TL’ye kadar olan taşıtlarda yüzde 0 olacağı belirtildi.

Hangi banka Togg kredisi veriyor?

* Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak.

Togg fiyatları ne kadar?

Yerli akıllı otomobil Togg, "T10X" adlı akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor.

T10X’in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.