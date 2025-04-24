Trump, otomobil vergilerinde değişiklik düşünmediğini açıkladı

Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnameleri imzalamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çin'e yönelik vergilerin ne kadar sürede düşürülebileceğine ilişkin soruya, "Onlara bağlı" yanıtını veren Trump, 90 ülkenin vergiler konusunda kendileriyle iletişime geçtiğini ve hepsinin de anlaşma yapmak istediğini aktardı.

Trump, "kazıklama" anlaşmaları yerine adil anlaşmalar yapacaklarını vurgulayarak, "Bence harika anlaşmalar yapacağız. Eğer bir şirketle ya da ülkeyle anlaşma yapmazsak vergiyi belirleyeceğiz. Önümüzdeki iki, üç hafta içinde belirleyeceğiz." dedi.

Çin için de yeni bir oran belirlenebileceğine işaret eden Trump, şu anda pek çok ülkeyle görüştüklerini söyledi.

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile henüz konuşmadığını ancak konuşabileceğini belirterek, "Faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığına inanıyorum. Faiz oranlarını çok yüksek tutuyor" diye konuştu.

Kanada'ya yönelik otomobil vergilerinin yükselebileceği sinyali

Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulandığını anımsatan Trump, bu oranın otomobillere yönelik artabileceğini belirtti.

Trump, tarife koymanın "sizin arabalarınızı istemiyoruz, kendi otomobillerimizi üretmek istiyoruz" demek olduğunu ifade etti.

Otomobil ve otomobil parçalarına yönelik vergi ayarlaması düşünüp düşünmediğine yönelik soruya Trump, "Hayır, şu anda bunu düşünmüyoruz ancak bir noktada yükselebilir." cevabını verdi.

Trump, Kanada ile bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.