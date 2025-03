Türkiye yollarındaki T10X sayısı 53 bin 284 oldu

Takip Et

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X, her yıl daha fazla kullanıcıyla buluşmaya devam ediyor. 2023 yılında 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, 2024 yılında 5 bin 732’si aralık ayında olmak üzere yılsonunda toplamda 30 bin 93 T10X’i kullanıcılarıyla buluşturdu. 2025 yılı şubat ayında da 2.038 adet cihaz kullanıcılarla buluştu ve böylelikle T10X’in trafikteki toplam sayısı 53 bin 284 oldu. T10X’in yanı sıra Türkiye’de uçtan uca kesintisiz, temiz ve yüksek performanslı şarj sağlayıcısı Trugo’nun 81 ildeki yüksek hızlı DC şarj istasyonu da 965 yüksek hızlı şarj cihazı ve 1.930 sokete yükselirken, AC istasyonlarının sayısı 426’ya ulaştı. C segmentindeki ilk akıllı cihaz olan T10X’in pazara sunulmasından sonra yine C segmentindeki T10F de üretim sırasına girecek. Marka takip eden yıllarda aynı DNA’yı paylaşan yeni modellerle 2032 yılına kadar 1 milyon adet doğuştan elektrikli akıllı cihaz üretmeyi planlıyor.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacaklarını duyurmuş, nisan-mayıs aylarından itibaren de ön talep toplamaya başlayacaklarını açıklamıştı. Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X aracı, Milli Savunma Bakanlığı’nın envanterine de girdi.