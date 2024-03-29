Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili satışa çıktı: 30 dakikada rekor kırdı

Xiaomi, Çin’de 28 şehirdeki 59 mağazaya SU7 sevkiyatlarını başlattı ve araçlar mağazalarda yerini aldı.

Bugün ise fiyatın belli olmasıyla siparişler alınmaya başlandı. Buna göre sadece 4 dakikada 10 bin araç sattığı ileri sürüldü.

Öte yandan SU7’nin satışa çıkmasının ilk 7 dakikasında 20 bin ve ilk yarım saatte ise 50 bin aracın ön sipariş kapsamında satıldığı belirtildi. Teslimatların Nisan ayı itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Xiaomi CEO’su Lei Jun tarafından yapılan açıklamaya göre en düşük özelliklere sahip SU7 Standard fiyatı 215 bin 900 yuan olarak belirlendi. Bu da 29 bin 870 dolara tekabül ediyor. SU7 Pro ise 245 bin 900 yuan (34 bin dolar) iken, en üst versiyon olan SU7 Max Performance modelinin fiyatı 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar) olarak belirlendi.

-SU7 Standard fiyatı: 215 bin 900 yuan (29 bin 870 dolar)

-SU7 Pro fiyatı: 245 bin 900 yuan (34 bin dolar)

-SU Max Performance fiyatı: 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar)

Yanlışlıkla 691 dolarlık depozito ödediler

Shiftdelete'de yer alan habere göre, bazı kullanıcılar, haberleri olmadan depozito ödediklerini iddia etti. Söz konusu kullanıcılar, aracın internet sitesinde gezinirken yanlışlıkla ön sipariş verdiklerini ve 691 dolarlık depozito ücretini ödediklerini aktardı. Xiaomi’nin ise bahsedilen parayı iade etmediği bildirildi.