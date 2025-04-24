Sağlık sektöründe hedef, ülke ihracatının yüzde 10’unu yapmak

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Medikal endüstrisinin Avrasya'daki en büyük ve en kapsamlı buluşması olan Expomed Eurasia Fuarı, 24 Nisan 2025 tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. 120'yi aşkın ülkeden, 30 binin üzerinde sektör profesyonelini İstanbul’da buluşturan organizasyon yeni işbirliklerine kapı aralamayı hedefliyor.

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, Expomed Eurasia Fuarı’nın 30 yıldır aralıksız gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, “Pandemi döneminde de fuarımızı gerçekleştirdik. O dönemde hem ülkemizin hem de çevre ülkelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına fuarımızın farklı bir misyonu oldu” dedi. Fuarın alanında dünyada ilk üç fuar arasında yer aldığına dikkat çeken Öner, “Globalde Almanya ve Dubai fuarlarından sonra Expomed Eurasia geliyor. Hem ülke hem de bölge ekonomimize ciddi katkıları sağlıyor” diye konuştu. 27 ülkeden 250’nin üzerinden yurt dışından katılımcının fuarda yer aldığına işaret eden Öner, “Toplamda 650 firma ve temsilciliği fuarımıza yer alıyor. Toplamda 5 salon ve 70 bin metrekare bürüt alanımızı bu fuar için tahsis etmiş durumdayız” şeklinde konuştu. Öner, fuarın yerli ve milli cihaz üretiminin yaygınlaşması ve yeni pazarlar açısından fuarın önemine de vurgu yaptı.

Sektörün ihracatı 14 milyon dolardan 1,4 milyar dolara çıktı

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Metin Demir, sektörün ihracat ayağında 100 kat büyüme kaydettiğine işaret ederek, “2003’te 14 milyon dolar olan ihracatımızı 2023’te 1,4 milyar dolara çıkardık. Pandemi döneminde ise ihracat hedefleri doğrultusunda 5 milyar dolarlık ihracat yaptık. O dönemki ihracat hedefi ise 500 milyon dolardı” şeklinde konuştu. Ülke ihracatının yüzde 10’luk kısmını sağlık sektöründe paydaşlarla yapabilecek potansiyele sahip olduklarının altını çizen Demir, “Bugün şartlar zor olsa da var olan üreticilerimizi koruyarak daha büyük hedeflere yelken açabiliriz. Birlikte hareket edersek sürdürülebilirliği sağlayabiliriz. Sektör olarak çeviklik ve dayanıklılığı da gündemimize almamız gerekiyor şartlar zor yolumuz uzun” değerlendirmesinde bulundu. Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Yaz, Expomed Eurasia Fuarı’nın ürün ve teknoloji sergilemenin ötesinde ürün ve bilgi paylaşımının da en önemli platformlarından birisi olduğunu söyledi.

Sağlık, Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında olabilir

Sağlık Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bakanlık olarak üreticileri destekleyemeye özen gösterdiklerine işaret ederek, “Türkiye insan gücünde çok şanslı. Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasında. Dünyaya baktığınız zaman kalite ve fizibilite anlamında da önemli bir ülkeyiz hem maliyeti düşük hem de kalitesi yüksek ürünler üretebiliyoruz. Sağlık sektörü Türkiye’nin lokomotifi olabilecek sektörleri arasında. Henüz gücünü ispat etmemiş bir sektör ‘Üreten Sağlık’ modeliyle bunu yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) onayladığı ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak her türlü projeye destek verdiklerini kaydeden Memişoğlu, “Bu çalışma önceden de vardı. Biz bunu hızlandırdık” şeklinde konuştu.