Sakaryalı sanayiciler, ‘lokomotif sektör’ün makine olmasını istiyor

Hasan COŞKUN / SAKARYA

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Genel Koordinatör Vahap Munyar, Başdanışman Dr. Rüştü Bozkurt ile Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un katıldığı Makine Sohbetleri toplantısı SAMİB hizmet binasında yapıldı. Etkinlikte, Sakaryalı sanayiciler kentin lokomotif sektörünün makine olması gerektiğini vurguladı. Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) Genel Sekreteri Ali Musaak’ın SAMİB, DOMİOSB ve SAMATO Kariyer Merkezi hakkında bilgi verdiği toplantıda, sektör temsilcileri, “Bölgemiz, makine sektöründe özel bir ihtisas bölge niteliğinde. Sakarya’nın da ortaya koyduğu irade ve ortak akılla bunu korumaya ve güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Sakarya Makine Sohbetleri toplantısı SAMİB hizmet binasında yapıldı. Toplantıya, Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) ve Doğu Marmara Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DOMİOSB) Yönetim Kurulu ile Sakarya Makina Topluluğu Kariyer Merkezi (SAMATO) Eğitim Komisyonu Başkanı ve Üyeleri katıldı. Toplantıda Sakarya’da lokomotif sektörün makine olması gerektiğini belirten sanayiciler, makine sektörünün sanayileşmedeki rolünü vurguladı. Kümelenmenin önemi ve avantajlarına da dikkat çeken konuşmacılar, yeni bir vizyon ortaya koyarak alt sektörlerde yeni alanlara yönelmenin lokomotif sektör olma yolunda önemli bir hamle olacağını kaydetti.

TURGAY ÇELİK /SAMİB - DOMİOSB BAŞKANI:

Yeni stratejiler belirlemeye çalışıyoruz

Sakarya Makine Sohbetleri adı altında sürdürdüğümüz toplantılardan verimli sonuçlar almaya devam ediyoruz. Sakarya Makina İmalatçıları Birliği’nin kuruluşu ile Sakarya’da makine sektöründe ciddi bir kümelenme oluşturduk. Şimdi makine sektöründe gelecekte neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Bu toplantılardan çıkan sonuçlar doğrultusunda paydaşlarımızla birlikte makine sektöründe gelecek dönem yeni stratejilerimizi belirlemeye çalışıyoruz. Türkiye ekonomisinin üretmekle büyüyeceğini ve ihracatla güçleneceğini tekrar tekrar dile getiriyoruz. Daha fazla ne yapılabilir ona bakıyoruz. Diğer taraftan birinci etap altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere olan Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB’de 2023 yılı ile birlikte firmalar yatırımlarına başlayacak. Sakarya’da makine sektörünü nasıl daha ön plana çıkarabiliriz, hangi atımları yapmamız gerekir bunun üzerinde yeni fikirler ortaya koyarak yeni hedefler belirlemeye çalışıyoruz.

DR. ERSAN ŞENTÜRK / DOMİOSB BÖLGE MÜDÜRÜ:

‘Makinenin kalbi’nin atacağı yeri hayata geçiriyoruz

İstanbul’daki bir yatırımcının yatırım yapmak istediği zaman Gebze ve Kocaeli’den sonra en yakın alan olarak gördüğü önemli bir konumda Kaynarca. Dolayısıyla da çok ciddi talep gören bir OSB konumundayız. Birinci etap altyapı çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Şu anda OSB’miz yeni nesil teknolojileri içinde barındıran bir OSB olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, ileriye yönelik olarak yüksek teknolojiyi bünyesinde barındıran ve kümelenmeyi ciddi olarak sağlamış olan bir OSB kurmak. Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB’nin konumu ve işlevi gereği biraz daha öne çıkan bir yapısı var. Makinenin kalbinin attığı bir yeri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kuzey ve Güney olmak üzere 2 bölümden oluşan OSB sahasının ortasında kalan bölgede ormanlık alan var. Ormanlık alana yakın kısımları teknoloji merkezleri olarak planlıyoruz. Ayrıca fabrikaların çatılarında enerji de üretilecek.

A.AKGÜN ALTUĞ / SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI:

Bu şehri daha ileriye taşımayı hedefliyoruz

Sakarya, hem endüstriyel anlamda, hem de tarımsal anlamda bir üretim şehri. Her zaman stratejik önemini koruyan tarımsal üretim de bizim için çok kıymetli. Konumuz makine ama şu anda Sakarya aynı zamanda Türkiye’nin en yoğun otomotiv araçları üreten şehri konumunda. Sadece Toyota’da 7 binden fazla çalışan var. Teknolojik üretim yapıyor. Toyota’nın haricinde Otokar, Başak Traktör, Türk Traktör, Tank Palet ve Vagon fabrikası gibi kuruluşlar da zamanla ilimizde makine sektörünün gelişmesini sağladı. Genetiğinde üretim ve ticaret olan bir şehiriz. Bundan sonrasında da üretmeye devam etme konusunda yolumuzu çiziyoruz. Özellikle şehrin ana üretiminden biri de tarım ve bu alanda da tarım makineleri üreten firmalar zamanla gelişmiş şehrimizde. Özellikle süt mamullerini üreten makineler konusunda Sakarya Türkiye’de ciddi bir üs oldu. İtalya’nın Parma şehrindeki firmalarla rekabet eden dünya çapında firmalarımız var. Bu sektörde birçok firmamız ürettiği makinelerin ihracatını yapıyor. Şehrin bütün partnerleri ve istişare halinde bu şehri daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

METİN KAR / SAMİB KURUCU BAŞKANI-SAMATO PROJE LİDERİ:

Sakarya’nın sahiplendiği makine sektörü hızla gelişiyor

SAMİB olarak kurulduğumuz daha ilk yıllarda yurt dışı ziyaretler gerçekleştirerek dünya ile entegre olabilecek bir yol haritası belirlemeye çalıştık. Ne yapılabilir, dünya pazarlarına hangi makinelerimizle açılabiliriz, güçlü ve zayıf tarafl arımızı görmeye çalıştık. Nasıl işbirlikleri kurulabilir bunları araştırdık. En büyük hedeflerimizden biri olan Makina İhtisas OSB’nin kuruluşunu gerçekleştirdik. Sanayinin ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için Sakarya Makina Topluluğu Kariyer Merkezi’ni (SAMATO) hayata geçirdik. Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) olarak makine sektörünün önünü açmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Artık sahiplenilmiş bir makine sektörden bahsediyoruz. Başta Sanayi ve Ticaret odamız olmak üzere Sakarya’nın ve genç arkadaşlarımızın sahiplendiği bir makine sektörü hızla gelişiyor. Türkiye’de Bursa’dan sonra makine sektöründe en önemli yeni kümelenme alanı Sakarya olacak.

GÜNAY GÜNEŞ / SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS ÜYESİ-OSBÜK YÖNETİM KURULU ÜYESİ:

Üniversitelerimizle işbirliği içindeyiz

Bir makinenin imalatını nasıl yaparsanız yapın kaliteli ve ihraç edilecek seviyede olması gerekiyor. Bu nedenle hem bölgemize hem ülkemize katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimi konusunda hassasiyetle duruyoruz. Tesislerimizde ürettiğimiz ve yan komşumuza sattığımız bir makinenin de her yönü ile ihraç edilebilecek nitelikte ve kalitede olması lazım. Biz KOBİ statüsünde firmaları, dertlerimizi biliyoruz ve çare aramak için projeler geliştiriyoruz. Sakarya’ya, dışarından iş göçü getiremeyebiliriz belki ama 2 üniversitemizdeki öğrenciler burada kalmaya aday. Bu potansiyeli değerlendirebiliriz. Sadece 4 bin civarında ilimizde yabancı öğrenci var. Üniversitelerimizle çok iyi bir işbirliği içindeyiz. Sakarya’yı tanıyoruz ve sorunlarını da iyi biliyoruz. Başka STK’larda da görevlerimiz var ve ayrıca yurt dışındaki bir çok STK’larla da işbirliği yapıyoruz. Bu sayede projelerimiz konusunda bilgi alışverişi yapma avantajına da sahibiz.

TANSEL CAVİT KULAK / OPTİMAK GENEL MÜDÜRÜ-SAMATO SANAYİ TEMSİLCİSİ:

SAMİB, ağlamayan ve iş yapan bir dernek

SAMİB kurulurken çok ulvi değerlerle kuruldu. Önce makine kümelenmesi oluşturuldu. Oluşturulan bu yapı ile aslında hem Sakarya’nın hem de Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayacak önemli projeler hayata geçirildi. Kalifi ye Meslek, Garanti Gelecek isimli bir proje başlattık. Eğitim alacak çocukların ailelerine dokunduk. Çeşitli programlar yaptık. Çünkü yaşamak için çalışan, göstermek için tüketen bir nesil var karşımızda. Şimdiki gençler farklı ve daha rahat modern bir çalışma ortamı istiyor. Biz saha araştırmalarımızda bunu gördük. Kaynakçı dediğiniz zaman paslı ve yağlı, tornacı dediğiniz zaman kirli işler ailelerin aklına geliyor. Ama bunun günümüzde böyle olmadığını ailelerle konuştuk, anlattık, sizin bildiğiniz o eski sanayiler yok artık dedik. Meslek liseleri öğrencilerine fabrikaları gezdirdik. Bu sene çoğu meslek liselerinde kontenjanlar doldu. SAMİB, doğru bildiği şeyi yapmak için bütün imkânlarını ve şartlarını zorlayan, ağlamayan ve iş yapan bir dernek.

KADİR BEYENAL / 2 K WELDİNG GENEL MÜDÜRÜ-SAMATO SANAYİ TEMSİLCİSİ:

Genç nüfusumuzu sanayiye adapte etmek için çalışma yapıyoruz

Eskiden gelen bir anlayış vardı, ‘okumazsan seni sanayiye veririm’ diye. Bu anlayış aslında uzun yıllar sanayiyi olumsuz anlamda etkileyen bir slogan olarak dillerden düşmedi. Kesinlikle bunu ortadan kaldırmamız ve bu tezi çürütmemiz lazım. Aksine tam tersi olmalı. Bu nedenle AVM’de yaptığımız etkinlikler kapsamında elde ettiğimiz veriler bize ışık tuttu, önemli ipuçları verdi. Genç nüfusumuzu sanayiye adapte edemiyoruz. Bu nedenle iş aslında sadece çocuklarla bitmiyor. Anne ve babalarla da görüşmek gerekiyor. Sanayi ile kalkınabilmemiz ve üreten şehirlerden olabilmemiz için nitelikli insana ihtiyacımız var. Bu doğrultuda bizim velilere de ulaşmamız ve meslekler hakkında bilgilendirmemiz lazımdı, bunu da yaptık. AVM’de stand açarak sanayinin tanıtımını yaptık. Kaynakçılığın, meslek sahibi olmanın farkını ortaya koymaya çalıştık. Yanında çocuğu ile gezen bir anne ve babayı standlarımıza davet ederek mesleklerin tanıtımını yaptık. Çok güzel veriler topladık. Ama aslında bu bir kamu spotu olmalı ve devlet sahip çıkmalı bu projeye. Önem vermeli.

PROF. DR. ORHAN TORKUL / SAMATO EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ:

SAMİB-Üniversite işbirliği alanında projeler geliştirildi

SAMİB, bugün Türkiye’de önemli bir sivil toplum kuruluşu haline geldiyse bu güçlü ve kararlı bir iradenin sonucudur. SAMİB 12 yıl önce kuruldu. O yıllarda biz üniversitede yapılan bazı sempozyumlarda ve yine üniversite eğitimi ile ilgili tüm dünyada olduğu gibi endüstri 4.0’ı tartışma ortamını bulduk. Sanayicilerimiz hakikaten bu çağın aynı zamanda klasik imalat sistemlerini kullanmakla birlikte yeni çağın dijital teknolojilerine de aşina olan, bu konuları araştıran ve bu dönüşüme hazır bir kitleydi. Bu doğrultuda SAMİB yönetimi ile birlikte Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi işbirliğinde danışma kurulu oluşturduk. Bu Türkiye’de o yıllarda oluşturulan bir ilkti. Mühendislik Fakültesinin ders programlarına kadar çalışmaları bu grupla beraber yaptık. Bu işbirliği ile ayrıca Mühendislik Fakültesi olarak o dönemlerde uygulamalı mühendislik deneyimi uygulamasını başlattık. Bu da yine SAMİB bünyesindeki sanayicilerimizin önerisi ile oluşturuldu. Ayrıca SAMİB ile beraber hakikaten üniversite işbirliği alanında güzel ve verimli çalışmalar yapıldı ve projeler geliştirildi.

TOPLANTILARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Sakarya’da Makine Kümelenmesi ve gelecek vizyonunun konuşulduğu Sakarya Makine Sohbetleri toplantılarından öne çıkan başlıklar:

* Bireysel ve tekil başarılar önemli bir eşiktedir; bu aşamadan sonra küresel oyuncu olma ihtiyacı vardır.

* Ülkemizde makine üretimi ve ticareti yarı-formel, yarı-legal pazar alanından, gelişmiş ülkelere dönmüştür.

* Makine üreticileri açık kaynaklardan küresel konumunun farkındadır.

* Makine sektörü, üretim ve ticaret hafızasını sistemli ve kayıtlı hale getirme konusunda kritik eşikte bulunmaktadır.

* Makine kümesinin tedarik zinciri ile pazarlama ve satış ağı birbirini bütünleyen yapıya doğru gitmektedir.

* Makine üretimi ekosistemi arayışları vardır; tam ve açık bir tanımlama yapılabilmiş değildir; bu eksiklik ülke ölçeğinde bütünsel makine üretim stratejisine dönüşmemiş, üretim ve satışı bir bütün olarak değerlendiren ekosistem sorgulaması yetersizdir.

* Yazılı, görsel ve diğer elektronik medya kanallarında tanıtım tutundurma konusunda bir ortak dil yaratılma ihtiyacı vardır.

* Yurt içinde eşleşme, işbirlikleri, ortaklıklar ve satın almalar dahil, darboğaz aşılamadığı gibi, yurtdışında makine piyasasının boşluklarını kapatan eşleşme konusunda sektör ciddi bir rehberlikten yoksundur.

* Ölçek ekonomisinin erişilebilirliği ile küçük ve orta ölçek yapının esneklik ve hızını bütünleştiren; yerelden küresele yönelen bir yol izlenmesi gerekmektedir. Bu konu üzerinde önemli çalışılması gereken husustur.

* Sektör sorgulama, analiz ve örgütlenme ihtiyacının dinamik karakterini dikkate alarak, işletme içi sorunlara odaklandığı kadar, işletme dışı alanlardaki gelişmelere de emek, zaman ve para ayırmalıdır ki, uzun soluklu gelecek yaratabilsin.

* Sektörün çok temel sorunlarından biri olan yetişkin teknisyen bulma, işgücü devir hızını azaltma ve rakiplerle rekabette şans eşitliği yaratan finansal araçlar ve erişebilme de üzerinde önemli durulacak bir husustur.

* Sektördeki Ar-Ge, tasarım ve inovasyon birikimi, ekosistemin girdi tedariki, işletme ustalığı, pazarlama ve satış yetkinliği, montaj ve işletme dönemi hizmetlerinde karşılaştırmalı üstünlük yaratma gücü iyi değerlendirilmelidir.