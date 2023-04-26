Savunma ihracatı 4 milyar 396 milyon dolara çıktı

Mehmet KAYA / ANKARA

Savunma sanayii, 2022’de temel göstergelerin tamamını artışla kapattı. Savunma ürün ve hizmet satışlarından oluşan toplam yurt dışı satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 36,32 oranında artarak 4 milyar 396 milyon dolara ulaştı. Sektörün toplam cirosu ise yine bir önceki yıla göre yüzde 20,05 artışla 12 milyar 196 milyon dolara ulaştı.

Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği tarafından savunma sanayiinin 2022 performansına yönelik temel göstergeler açıklandı. Dernek daha sonra kapsamlı raporunu yayımlayacak. Yapılan ön duyuruda, sektörün bütün temel göstergelerinde artış olması gözlendi. Ciro ve ihracat yanında, sektörün istihdamı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 7,23 oranında artarak 81 bin 132 kişiye ulaştı.

Sektörün ithalatı ise 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 30,95 artışla 2 milyar 700 milyon dolar oldu. Sektörün net dış ticaret fazlası 2022’de 1 milyar 695 milyon dolar olarak kayda geçti.

Yeni siparişler de arttı

Savunma ve havacılık firmalarının aldığı siparişler (yurt içi ve yurt dışı toplam) önceki yıla yüzde 2,58 oranında artarak 8 milyar 796 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Sektörün ürün ve teknoloji geliştirmeye yönelik harcamaları yüzde 25,72 artışla 2 milyar 61 milyon dolar olurken, bunun içinde 1 milyar 688 milyon dolarlık kısmı ürün geliştirme harcamaları oluşturdu. Sektörün proje-teşvik harcaması da 2022’de yüzde 21,16 artışla 1 milyar 423 milyon dolara çıktı.

İsmail Demir

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sektör göstergelerine yönelik yazılı bir açıklama yaparak, ciro ve Ar-Ge harcamalarındaki artışa dikkat çekti. İsmail Demir, “Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını güçlendirmeye, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeye, yerli ve milli üretimde öncü olmaya devam ederek Türk savunma sanayiini, Türkiye’nin küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile yakalanan başarı ivmesinde katkısı olan tüm ekosistemimizi tebrik ediyor, hedeflerimizi gerçekleştirebilmek ve hızla ilerleyen teknolojik çağda geleceğe en güçlü şekilde hazırlanabilmek için sektörümüzden daha da büyük başarılar beklediğimizi belirtmek istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayii temel göstergeler (SASAD)