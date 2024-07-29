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Airbus liderliğinde sözleşme imzalandı! NATO’dan yeni nesil helikopter projesi

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), yeni nesil bir helikopterin tasarımı ve geliştirilmesi için Airbus liderliğinde sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
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Airbus liderliğinde sözleşme imzalandı! NATO’dan yeni nesil helikopter projesi
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Airbus Helicopters, Lockheed Martin/Sikorsky ve Leonardo, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından Yeni Nesil Rotorcraft Kabiliyeti (NGRC) programı için konsept çalışmaları yapmak üzere sözleşme imzaladı. Bu bağlamda NSPA’dan yapılan açıklamada, “Sözleşmeler, operasyonel ve desteklenebilirlik yeteneklerini karşılamak için en son teknolojileri tanımlamayı ve kullanmayı amaçlayan potansiyel platform konseptleri hakkında perspektifler sağlayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

NGRC projesi çerçevesindeki konsept çalışmasına Airbus Helicopter liderlik edecek

Ayrıca duyuruda şirketlerin dijital tasarım ve geliştirme süreçleri ile gelişmiş malzeme ve üretim alanlarında da yenilik arayışında olacakları vurgulandı. Katılımcıların orta ölçekli çok rollü bir helikopterin tasarımı, geliştirilmesi ve teslimatı üzerinde çalışmak üzere çabalarını birleştirdiği Yeni Nesil Rotorcraft Kabiliyeti (NGRC) projesi çerçevesindeki konsept çalışmasına Airbus Helicopter liderlik edecek.

Lockheed Martin yeni nesil teknoloji olarak X2 helikopterini işaret ediyor

Halihazırda NATO müttefikleri tarafından hizmette olan orta ölçekli çok maksatlı helikopterlerin önemli bir kısmı 2035-40 döneminde ve sonrasında kullanım ömürlerinin sonuna ulaşacak. Bu yüzden mevcut envanterlerin tümünün bir önceki yüzyıldan kalma tasarımlara dayanan sistemler olduğu gerçeğiyle birlikte değiştirilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda Lockheed Martin yeni nesil teknoloji olarak X2 helikopterini işaret etmekte.

Öte yandan Leonardo halihazırda Bell Helicopter ile işbirliği yaparak ABD Ordusu’nun Gelecek Uzun Menzilli Taarruz Hava Araçları (FLRAA) programı kapsamında kısa süre süre içinde bir diğer kilometre taşına ulaşması beklenen Tiltrotor V-280 Valor’u ileriye taşıyacak.

NGRC programı ile geliştirilecek helikopterin, AW101, UH-60 Black Hawk, Super Puma ve NH90’lar gibi bir dizi helikopterin yerini alması planlanıyor. Birleşik Krallık başlangıçta bu projede yer almış olsa da, şu anda kendi Yeni Orta Ölçekli Helikopter (NMH) programını ilerletmekte.

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