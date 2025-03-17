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ANKA III'ten ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla hedefe tam isabet

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu.

Haber Merkezi
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ANKA III'ten ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla hedefe tam isabet
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ANKA III yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor. Daha önce çeşitli yerli mühimmatlarla başarılı ateş testleri yapılan ANKA III, bu kez ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin havadaki etkinliğini bir üst seviyeye taşıdı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, ANKA III'ün ASELSAN'ın geliştirdiği LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşlemesinin, Türkiye'nin havadaki etkinliğini bir üst seviyeye taşıdığını belirtti.

Bu önemli kabiliyet kazanımının, milli mühendislik gücünün ve Türk savunma sanayisindeki kararlı ilerleyişlerinin somut bir göstergesi olduğunu aktaran Görgün, "Başta ASELSAN ve TUSAŞ olmak üzere, projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi ve alt yüklenicilerimizi yürekten kutluyorum. Her yeni başarı, bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyor." ifadesini kullandı.

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