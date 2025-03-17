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ABD'li metal grubu Megadeth İstanbul'da konser verecek

ABD'de 1983'te kurulan ve thrash metal türünün öncü isimlerinden kabul edilen Megadeth, KüçükÇiftlik Park'ta 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Haber Merkezi
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ABD'li metal grubu Megadeth İstanbul'da konser verecek
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Önceki yıl haziranda Türkiye'de konser veren ve biletleri 15 dakika içinde tükenen grup, Disturbed ile gerçekleştireceği turne dışında Avrupa'da sadece İstanbul'da konser verecek.

Davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mantysaari ve gitar/vokalde Dave Mustaine'den oluşan topluluk, yeni albümlerinde yer alacak şarkıları da ilk kez Türk hayranları için yorumlayacak.

Biletlerin ön satışı yarın saat 12.00'de Cyber Army ile başlıyor. Genel satış ise 19 Mart'ta Bubilet'te başlayacak.

"Megadeth"

Metallica'dan ayrılan Dave Mustaine'in 1983'te Los Angeles'ta kurduğu Megadeth, "Killing is My Business... And Business is Good!" adlı ilk albümünü 1985'te yayımladı.

Dave Mustaine 2009 yılında yapılan "En İyi 100 Metal Gitaristi" sıralamasında birinci gösterildi. 13 kere Grammy'ye aday oldu ve 2016'da yayımladığı Dystopia albümüne ismini veren parça "En İyi Metal Performansı" kategorisinde ödül aldı.

Kariyeri boyunca 16 stüdyo albümü çıkaran grubun tüm albümleri, dünya genelinde 50 milyondan fazla satışa ulaştı.

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