Türkiye’den Bosna Hersek’e antidrone sistemi hibesi

ANKARA (EKONOMİ)

ASELSAN’ın geliştirdiği KANGAL Antidrone Sistemi, FPV (First Person View) olarak adlandırılan, bir kullanıcının anlık görüntü ile yönlendirildiği hafif dronlar, mini, mikro İHA’lara karşı karıştırma-köreltme ile müdahale ediyor. FPV tipi dron, mini, mikro İHA vb. sistemler sıklıkla saldırı ve anlık istihbarat, keşif için kullanılıyor.

ASELSAN’ın KANGAL sistemi, 16 Mayıs günü düzenlenen törenle Bosna Hersek silahlı kuvvetlerine teslim edildi. Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye, dost ve müttefik ülkelere, vatanlarını korumaları ve askeri kapasitelerini artırmaları için ileri seviye eğitim, hibe ve silah satışı desteği veriyor” denildi.

Saraybosna Rajlovac Kışlasındaki törene Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ve Büyükelçi Emin Akseki katıldı. Halez, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri askeri bölgelerinde sıklıkla izinsiz dron uçuşlarının görüldüğünü belirterek, sorunun çözümü için arayışlarında etkili bir çözüme erişemediklerini, Türkiye’nin bu hibeyle sorunun çözümünü sağladığını belirtti.