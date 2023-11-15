BAE, Bayraktar TB3 SİHA alacağını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), savunma sanayii sektörünün çatı kuruluşu EDGE’in Yönetim Kurulu Başkanı Faisal Al Bannai, Dubai Airshow sırasında Defense News’e yaptığı açıklamada, BAE’nin Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA tedarikini gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Türkiye pazarı son yıllarda BAE’nin başardığı ve başarmaya devam ettiğine benzer şekilde savunma oyuncularından oluşan iyi bir ekosistem kurma konusunda harika bir iş çıkardı” dedi.

Bayraktar TB3 şimdiden ihracat yolunda

Al Bannai, TB2 ve TB3 insansız hava aracı üreticilerine atıfta bulunarak, “Örneğin Baykar ile füzelerimizi bazı insansız hava araçlarına entegre etmek ve muhtemelen sonunda Bayraktar TB3 modelini satın almak için de görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Bannai, kaç adet alım yapılacağı konusunda ise bir bilgi vermedi.

Kısa pistli deniz platformlarına iniş/kalkış yapmak üzere Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen Bayraktar TB3’ün ilk uçuşu, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilmişti. 6’ncı uçuş testini gerçekleştiren Bayraktar TB3, 7.500 feet irtifaya çıkarak 6 saat boyunca havada kalmayı başardı.