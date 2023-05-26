BMC: İki tank ürettik, test için TSK’ya teslim ettik

Seçim sürecinde dönem dönem tartışmaya konu olan ALTAY tankına yönelik BMC'den yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Tank palet fabrikasını Katarlılara sattılar. Hiç tank üretilmedi” sözleri üzerine açıklama yapan şirket, iki tank üretildiğini ve test için TSK’ya teslim edildiğini bildirdi. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından 2026 yılında seri üretime başlanacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada ayrıca, Tank Palet Fabrikası olarak anılan askeri tesisin mülkiyetinin Türk Silahları Kuvvetlerine ait olduğu, tesisin Katarlılara satışının söz konusu olmadığı vurgulandı.

BMC’nin iddialar üzerine yaptığı açıklama şöyle:

ALTAY Ana Muharebe Tankı Projesine ilişkin olarak; ALTAY Ana Muharebe Tankının seri üretim faaliyetleri, Ana Yüklenici olarak BMC Otomotiv A.Ş. tarafından yürütülmektedir. BMC Otomotiv A.Ş. ile birlikte, başta ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve MKE olmak üzere 200’den fazla Türk Savunma Sanayii şirketi ALTAY Tankında kullanılan parçaları üretmektedir. Tüm bu parçaların bir araya getirilmesi ve ALTAY Tankının imal edilmesinden devletimize karşı tek ve ana sorumlu şirket, BMC Otomotiv A.Ş.’dir.

2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC Otomotiv A.Ş. arasında imzalanan ALTAY Seri Üretim Sözleşmesinin hemen ardından Alman motor üreticisi MTU ve transmisyon üreticisi RENK firmaları ile seri üretim sözleşmeleri de imzalanmış; ancak Türkiye’ye uygulanan kısıtlamalardan kaynaklı olarak motor ve transmisyonların ülkemize getirilememesi sebebiyle ALTAY Tankının seri üretim faaliyetine başlanamamıştır. Dört yıl süren çok yoğun ve meşakkatli bir çalışma sonunda yurtdışında üretilen motor ve transmisyona alternatif üretilmiş ve bu sorun aşılmıştır. Bu alternatif çözümle üretilen ilk iki ALTAY Ana Muharebe Tankı da 23 Nisan 2023 tarihinde kamuoyuna tanıtılarak test edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiştir. Testlerin tamamlanmasının ardından ALTAY Ana Muharebe Tankının seri üretimine devam edilecektir.

Ayrıca, tamamen yerli ve motor ve transmisyonumuzun geliştirilmesine yönelik Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında BMC Power A.Ş. tarafından halihazırda yerli tank motoru ve transmisyonumuzun ilk prototipleri üretilmiş durumdadır. Bu prototiplerin testleri Savunma Sanayii Başkanlığının gözetiminde devam etmektedir. Yerli ve milli motor ve transmisyonlarımız, tüm testlerini başarıyla tamamladıktan sonra 2026 yılında ALTAY Ana Muharebe Tankının seri üretiminde kullanılmaya başlanacaktır

“Tank Palet Fabrikası”na ilişkin olarak ; Kamuoyunda Tank Palet Fabrikası olarak anılan askeri tesisin mülkiyeti, dün olduğu gibi bugün de Türk Silahları Kuvvetlerine aittir ve tesisin satışı söz konusu değildir. Millî Savunma Bakanlığı ve BMC Savunma A.Ş arasında imzalanan protokol uyarınca anılan tesis, 25 yıl süreyle BMC Savunma A.Ş. tarafından işletilecek ve bu sürenin sonunda tesiste yapılan tüm yatırım ve iyileştirmelerle birlikte Milli Savunma Bakanlığı’na bedelsiz olarak iade edilecektir.

İddiaların aksine, BMC Savunma A.Ş. bünyesinde hiçbir yabancı uyruklu yönetici veya çalışan bulunmamaktadır. Hatta bugüne değin, söz konusu tesise Katar Devletini veya ordusunu temsilen herhangi bir ziyaret dahi gerçekleşmemiştir.