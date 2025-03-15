F-22'ler 2040’lara kadar uçmaya devam edecek

Defence Turk'ten alınan bilgilere göre, The War Zone tarafından yapılan habere göre Lockheed Martin, F-22 savaş uçağına yeni yetenekler kazandırma çalışmaları kapsamında geçen yıl 6 başarılı uçuş testi gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu bağlamda ABD Hava Kuvvetleri’nin küçük ancak son derece yetenekli ve yoğun talep gören F-22 filosu, muhtemelen 2040’lara kadar hizmette kalmasını sağlayacak bir dizi modernizasyona tâbi tutulacak. Bu modernizasyonlar arasında yeni bir Kızılötesi Savunma Sistemi (IRDS), ek sensörler ve radar görünürlüğünü koruyarak menzili artıran gizli harici yakıt tankları bulunuyor.

Lockheed Martin temsilcileri, Hava ve Uzay Kuvvetleri Derneği’nin 2025 Harp Sempozyumu’nda yayın organlarına F-22 programı ve şirketin diğer çabaları hakkında bilgi verdi. Halihazırda Hava Kuvvetleri’nin hizmetinde 180’den fazla Raptor bulunuyor ve bunların 32’si eski konfigürasyonda olup test ve eğitim görevlerine yönlendirilmiş durumda.

Lockheed Martin Başkan Yardımcısı Mike Shoemaker'dan konuya ilişkin açıklama

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lockheed Martin Başkan Yardımcısı Mike Shoemaker, F-22 savaş uçağına daha uzak mesafelerden tespit yeteneği kazandırmak için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Shoemaker, şu ifadelere yer verdi:

“Hava muharebe platformlarının daha uzak mesafelerden algılama, görme ve ateş etme ihtiyaçlarını anlamak ve kabul etmek konusunda hepimiz oldukça hevesliyiz. Bu nedenle, Hava Kuvvetleri ile iş birliği yapıyoruz. Geçen yıl, F-22 savaş uçağının tespit, izleme, kimlik tespiti ve nihayetinde hedefleme yeteneğini taktik açıdan önemli menzillerde uzatmak amacıyla altı başarılı uçuş testi gerçekleştirdik. Bu, onlara her türlü çatışmada avantaj sağlıyor.”

Shoemaker, F-22’ye eklenen “gelişmiş sensörler” hakkında daha spesifik ayrıntılar vermedi ancak Raptor’lar ve test bed uçakları, yıllardır gizli kanat altı podlarıyla uçarken gözlemlendi. Bahse konu podların, savaş uçaklarına kızılötesi arama ve izleme yeteneği entegre etme planlarının bir parçası olduğu görülebilmekte.

Buna ek olarak Shoemaker, “Ayrıca yakın zamanda F-22’ye gelişmiş füze uyarı kabiliyeti ve uzun menzilli tespit sağlayan yeni nesil kızılötesi savunma sistemlerini entegre etmek için sözleşme imzaladık. Yani bunların ikisi de Raptor’ın öldürücülüğünü ve hayatta kalma kabiliyetini artırıyor.” ifadelerine yer vermekte. The War Zone’a göre Shoemaker’ın bahsettiği sözleşme, Lockheed Martin’in Ocak ayında duyurduğu IRDS sözleşmesi. Bu bağlamda şirket, IRDS’nin 2022’de tanıtılan TacIRST sistemine dayanan dağıtılmış bir sensör dizisine sahip olacağını zaten söylemişti. TacIRST sensörleri, sabit görüş alanına sahip kompakt bir tasarıma sahip.

Bu kapsamda Taktik Hava Desteği’ne (TacAir) ait F-5 Tiger savaş uçakları, şu anda entegre bir TacIRST sistemine sahip olduğu bilinen tek uçaklar. Ancak F-22 için geliştirilen sistemin, daha farklı bir yapıya sahip olacağı da düşünülmekte.