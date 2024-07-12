Güney Kore Polonya’dan İHA almayı planlıyor

Son dönemde savunma sanayii alanında ciddi ihracatlara imza atan Güney Kore, Polonya’dan kamikaze insansız hava aracı tedarikine hazırlanıyor. Bu amaçla Seul’den Varşova’ya İHA’ları incelemek için bir heyet gönderildiği açıklandı. Heyetin, Polonya yapımı İHA‘ların Kore Yarımadası’ndaki operasyonlara uygunluğunu değerlendireceği bildirildi.

Polonya, Güney Kore'den daha önce de yüksek teknolojili askeri ekipmanlar tedarik etmişti

Polonya, Güney Kore’den K2 Black Panther Ana Muharebe Tankları, K239 Chunmoo Çok Namlulu Roketatar Sistemleri, K9 Thunder Kundağı Motorlu Obüsleri ve FA-50 Hafif Taarruz Uçakları gibi yüksek teknolojili askeri ekipmanlar tedarik etmişti. Polonya’nın tedarik ettiği ürünlerin bazıları, Güney Kore’den elde edilecek teknoloji transferi ile Polonya’da yerli olarak üretiliyor

Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Şimdi ise Güney Kore’nin, Polonya’dan İHA satın alarak bu iş birliğini daha da ileriye taşımayı planladığı görülüyor. Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Polonya’nın insansız hava araçları şu anda gerçek çatışmalarda kullanıldığından, ordumuz tarafından kullanılabilecek alanların var olup olmadığını inceleyeceğiz.” dedi.