Güney Kore ve Tayland T-50 uçakları için sözleşme imzaladı

Flight Global tarafından yapılan habere göre T-50 uçaklarının kullanıcılarından birisi olan Tayland ile Güney Kore arasında yeni bir sözleşme imzalandı. Tayland Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) ve Korea Aerospace Industries (KAI) arasında yapılan yeni anlaşma T-50TH uçaklarının ülke içerisinde bakım ve onarım üssü kurulmasını içermekte.

KAI tarafından yapılan açıklamada, “Bu anlaşmayla birlikte KAI ve TAI, T-50TH’nin operasyon oranını iyileştirmek ve takip destek kabiliyetlerini güçlendirmek için karşılıklı iş birliğini genişletmeyi, ayrıca Asya’da uçak bakım üssü kurmak ve potansiyel pazarları keşfetmek gibi orta ve uzun vadeli iş birliği planlarını belirlemeyi planlıyor. Yeni pazarları genişletmek için çeşitli iş birliği önlemleri hazırlayacağız.” ifadeleri yer aldı. Güney Koreli havacılık şirketi ayrıca yeni yapılan sözleşmenin, Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri (RTAF) ile T-50TH için Performance-Based Logistics (PBL) sözleşmesi imzalamaya hazırlanırken geldiğini de belirtti. Tayland halihazırda 14 adet T-50TH kullanıyor. KAI ayrıca FA-50’yi Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RTAF) 12 adet savaş uçağı gereksiniminde Lockheed Martin F-16V ve Saab Gripen E/F’ye olası bir alternatif olarak da öne sürdü.

T-50TH uçaklarının tedarik süreci

KAI tarafından Tayland Hava Kuvvetleri için üretilen T-50TH, T-50 Golden Eagle’ın Tayland için geliştirilen özel bir versiyonudur. KAI, ilk defa Eylül 2015’te Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RTAF) eğitim kabiliyetlerini güçlendirmek için 4 adet T-50TH uçağı tedarik etmişti. 4 adet T-50TH’nin Mart 2018’e kadar teslim edilmesi planlanıyordu. Temmuz 2017’de Tayland hükümeti 8 uçağın daha tedarikini onayladı. Teslimatlar Ocak 2018 itibarıyla başladı. 2021’de yapılan ek sözleşmeyle birlikte bu sayıya 2 adet uçak daha eklendi. T-50TH uçağı, öncelikle F-16 gibi daha gelişmiş savaş uçaklarına geçiş yapan pilotları eğitmek için kullanılıyor.

T-50 uçaklarını başta Güney Kore olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde yer alan ülkeler Endonezya, Filipinler, Tayland başta olmak üzere Irak gibi ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Bununla birlikle T-50’nin farklı bir varyantı olan FA-50’nin en popüler kullanıcısı Polonya olmuştur. Geçtiğimiz ay Güney Kore ile Peru arasında ise FA-50 uçağının bazı kritik parçalarının Peru’da üretilmesine dair anlaşma da imzalanmıştı.