İnsansız hava uçağı ANKA-3 hedefi 12’den vurdu
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA-3'ün ilk atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Türk savunma sanayiinin milli mühendislik harikası insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk atış testini başarıyla tamamladı.
TUSAŞ, tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"ANKA-3’ün testlerde gösterdiği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkı sunacağının göstergesidir.
Türkiye Yüzyılı’nda hızla gelişen savunma sanayiimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz."
12.sortide hedefi 12’den vurdu! 🎯— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) September 20, 2024
Göğün kahramanı ANKA III, ilk atışını zaferle taçlandırdı! 🇹🇷
Türk savunma sanayiinin gururu olan millî mühendislik harikası insansız savaş uçağımız ANKA III ilk atış testini başarıyla tamamladı. @aselsan AF500 Elektro Optik kamera takılı… pic.twitter.com/GjdYhWjwC6