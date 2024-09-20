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İnsansız hava uçağı ANKA-3 hedefi 12’den vurdu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA-3'ün ilk atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İnsansız hava uçağı ANKA-3 hedefi 12’den vurdu
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Türk savunma sanayiinin milli mühendislik harikası insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk atış testini başarıyla tamamladı.

TUSAŞ, tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"ANKA-3’ün testlerde gösterdiği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkı sunacağının göstergesidir.

Türkiye Yüzyılı’nda hızla gelişen savunma sanayiimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz."

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