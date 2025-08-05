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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, HAVELSAN heyeti ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Haber Merkezi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, HAVELSAN heyeti ile görüştü
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağlı faaliyet gösteren teknoloji ve yazılım şirketi HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Aktif Nacar ile şirketin genel müdür yardımcısı, program direktörleri ve proje müdürleriyle görüştü.

Görüşmede açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, HAVELSAN'a özellikle savunma sanayisindeki kritik çalışmalarında başarılar dileyerek, "Türkiye Yüzyılı"nda Mavi vatanın kalbi KKTC'nin bilişim adası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Tatar, KKTC'nin bilişim adası olması yönünde Türkiye tarafından desteklendiğinin altını çizerek, "Türkiye'nin güvenliği için önemli işler yapan, KKTC'de yapılan TEKNOFEST'e katılarak destek veren HAVELSAN'ı kutluyorum. HAVELSAN'a KKTC'ye verdiği destekten dolayı da ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar da ziyarette yaptığı konuşmada, şirket olarak, Türkiye'nin yanı sıra KKTC'de de projeler yürüttüklerini dile getirerek, silahlı kuvvetler, kamu ve özel sektör için yüksek teknoloji tabanlı yazılım ürün, çözüm ve hizmetler sunduklarını aktardı.

Nacar, Tatar'a HAVELSAN hakkında bilgi vererek, KKTC'de kent güvenliği, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine yönelik projeler ürettiklerini anlattı.

Ziyarette daha sonra karşılıklı hediye teatisi yapıldı.

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