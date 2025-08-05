Bosch’un şirket tarihindeki en büyük satın alması başarıyla tamamlandı

Bosch Grubu, Kurumsal 2030 Stratejisi’nde bir sonraki dönüm noktasına ulaşıyor ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmaya devam ediyor. Şirket, tarihindeki en büyük satın alma işlemini başarıyla tamamladı.

Johnson Controls'ten konut ve hafif ticari ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) işinin ve Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning ortak girişiminin satın alınması planlandığı gibi 31 Temmuz'da tamamlandı. Sözleşmeler yaklaşık bir yıl önce imzalanmıştı.

"Şirket tarihimizdeki en büyük satın alma gerçekleşti"

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, “Şirket tarihimizdeki en büyük satın alma ile büyümemizi hızlandırıyor, küresel ayak izimizi genişletiyor ve enerji ve bina teknolojimizi güçlendirerek işimizi dengeliyoruz. Bu, Bosch'u Kurumsal 2030 Stratejimize uygun olarak daha güçlü ve sağlam hale getiriyor.” dedi. 8 milyar ABD doları (7,4 milyar Euro) tutarındaki satın alma bedeli, olağan düzeltmelere tabi olacak. Bu satın alma ile Bosch Home Comfort işkolunun büyüklüğü neredeyse iki katına çıkarak 25.000'den fazla çalışana ve 8 milyar Euro'dan fazla satış gelirine ulaştı. Bosch böylece, özellikle Amerika ve Asya’daki varlığını önemli ölçüde genişletiyor ve dünya genelinde konutlar ile küçük ticari binaların ısıtma, havalandırma ve soğutma pazarındaki en büyük tedarikçilerden biri haline geliyor. Hartung, “HVAC sektörünün tamamı büyük bir dönüşüm içinde, pazar ve teknolojiler değişiyor. Bosch sistematik olarak fırsatlardan yararlanıyor ve şimdi ısıtma, havalandırma ve klima çözümleri işinde Şampiyonlar Ligi'ne yükseliyor.” dedi.

İddialı hedefler, güçlü markalar

Home Comfort, yeni ürün yelpazesiyle küresel HVAC pazarından çok daha hızlı büyümek istiyor. Bosch'un tahminlerine göre bu oran 2030 yılına kadar her yıl yüzde 5'e kadar artacak.

Stratejik büyüme girişimleri ve portföy yönetiminden sorumlu Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Christian Fischer, “Bosch, 2030 yılına kadar faaliyet gösterdiği sektörlerin her birinde lider şirketlerden biri olmak istiyor ve diğer hususların yanı sıra büyüme alanlarına yaptığı stratejik yatırımlarla işini genişletiyor. Şirket satın almaları da bu stratejinin bir parçası. Bu satın alma portföyümüzü mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Artık müşterilerimize tüm HVAC teknolojileri yelpazesini tek bir kaynaktan ve dünya çapında sunabiliyoruz.” diye konuştu.

"Satın alma finansal sonuçlara katkı yapması bekleniyor"

Satın alma işlemi ayrıca, komponent üreticileri ve iş ortaklarındaki stratejik öneme sahip şirket yatırımlarını ve ortak girişim paylarını da kapsıyor. Bu yatırımların gelecekte Home Comfort'un finansal sonuçlarına önemli bir katkı yapması bekleniyor.

Home Comfort, genişletilmiş ürün ve marka portföyü ile güçlü ve yerleşik satış kanallarının potansiyelinden daha iyi yararlanmak ve satışlarını artırmak istiyor. Entegre satın alma ve ürün platformlarının ortak bir şekilde geliştirilecek olması da maliyet tasarrufu sağlayacak.

İlk başarıların 2026 yılı itibarıyla görülmeye başlanması bekleniyor. Şirket bunun için güçlü markalarına güveniyor: Bosch ve Buderus'a ek olarak, marka portföyü artık ABD'de York ve Asya'da Hitachi'nin yanı sıra diğer güçlü yerel markaları da içeriyor.

Şirket, York ve Hitachi markalarını kullanmak için uzun vadeli lisanslar alıyor. Satın alma sonucunda Home Comfort'un küresel üretim ağı 17'den 33 tesise çıkarken, geliştirme tesislerinin sayısı da 14'ten 26'ya yükselecek. İşlemin tamamlanması, yeni birimlerin Bosch'un Home Comfort işkoluna entegrasyonunun başlangıcını işaret ediyor. Bu işlemin 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

İklimlendirme çözümleri dünya genelinde büyüme sergiliyor

Mevcut satın alma işlemi, Bosch'un özellikle iklimlendirme çözümleri için kendisini çok daha geniş bir şekilde konumlandırması anlamına geliyor. Geniş ürün portföyü, uluslararası varlığı ve satın alınan birimlerin satış kanallarıyla şirket, cazip büyüme beklentilerinden faydalanıyor.

Bosch’un analizlerine göre, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde küresel Pazar büyüklüğü 2024 yılında 150 milyar Euro’yu aştı. Bunun üçte ikisini tek başına iklimlendirme sistemleri oluşturuyor. Küresel ısınmanın yanı sıra diğer faktörlerin de etkisiyle önümüzdeki yıllarda iklimlendirme sistemlerine duyulan talep önemli ölçüde artmaya devam edecek.

Bosch'un tahminlerine göre, dünya genelinde iklimlendirme satışlarının 2030 yılına kadar yılda 200 milyon ünitenin üzerine çıkması, yani 2024 yılına kıyasla neredeyse beşte bir oranında artması bekleniyor.

"Bu pazarı şekillendirmek istiyoruz"

Bosch Enerji ve Bina Teknolojisi faaliyet alanından ve dolayısıyla Home Comfort işkolundan sorumlu olan Frank Meyer, “Bu pazarı şekillendirmek ve enerji verimli çözümlerle insanların daha sıcak günlerde bile evde, işte veya alışveriş yaparken günlük yaşamlarını konforlu ve sağlıklı hale getirebilmelerini sağlamak istiyoruz.” dedi.

İklim araştırmacıları büyük bir küresel ısınma öngörüyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2018 yılında yaptığı hesaplamalara göre, 2050 yılına kadar küresel sıcaklıktaki sadece bir santigrat derecelik artış bile, dünya genelinde soğutma ihtiyacını yüzde 25 oranında artıracak. Ancak iklim araştırmacıları, şimdiden çok daha büyük bir küresel ısınma öngörüyorlar.

İş, bölgesel bir temele sahip

Dünyanın farklı bölgelerinin, farklı teknolojilere ihtiyaçları var. ABD'de, tüm odaları aynı anda ısıtmak veya soğutmak için havanın merkezi bir konumdan kanallar aracılığıyla yönlendirildiği kanallı sistemlere odaklanılıyor. Asya'da, iç ünitelerin her odada ayrı ayrı ısıtma veya soğutma yapabildiği kanalsız çözümler ve değişken soğutucu akışkan akışlı sistemler (VRF) olarak adlandırılan modern klima sistemleri özellikle talep görüyor. VRF teknolojisinin ticari uygulamaları, perakende mağazaları gibi daha küçük ticari tesislerden oteller veya hastaneler gibi büyük ölçekli projelere kadar uzanıyor.

Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) bölgesi, büyük bölgesel farklılıklarla nitelendiriliyor. Kuzey ve Batı Avrupa'da, ısı pompaları ve diğer teknolojiler yoluyla elektrifikasyon halihazırda kurulmuş veya teşvik ediliyor. Orta Doğu ve Afrika'da iklimlendirme çözümleri ve su ısıtıcıları talep görüyor. Bölgedeki birçok ülkede, ısı pompalarından, petrol ve gazlı ısıtıcılar ile hibrit ısıtıcılara kadar tüm yelpaze sunuluyor.

"Dünyanın tüm bölgelerinde iddialı büyüme hedeflerimiz var"

Home Comfort Yönetim Kurulu Başkanı Jan Brockmann, “Dünyanın tüm bölgelerinde iddialı büyüme hedeflerimiz var. Yeni organizasyonumuzu sürekli olarak buna odaklıyoruz. Bölgesel sorumluluğu güçlendirerek, müşteri ihtiyaçlarını daha da iyi karşılayabiliriz.” dedi. Gelecekte, Home Comfort'un işleri doğrudan Amerika, Asya ve Avrupa-Orta Doğu-Afrika (EMEA)'dan oluşan üç bölgeden yönetilecek. Bu yönelim, 1 Ağustos 2025 itibarıyla işkolunun yeni küresel yönetim kuruluna da yansıdı. Jan Brockmann gelecekteki organizasyonun başkanı olacak ve aynı zamanda Avrupa / Orta Doğu / Afrika bölgesi için bölgesel başkanlık görevini üstlenecek.

Kadro belli oldu

Daha önce Johnson Controls'te Konut ve Hafif Ticari Başkanı ve Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning ortak girişiminin CEO'su olan David Budzinski, işkolunun küresel yönetim kuruluna atanacak. Budzinski, Amerika bölgesinin sorumluluğunun yanı sıra Jan Brockmann'ın yardımcılığı rolünü de üstlenecek. Küresel yönetim kuruluna katılan bir diğer isim olan Ulrich Lissmann ise Asya-Pasifik Bölgesi’nden sorumlu olacak. Daha önce Bosch Grubu'nun Baş Hukuk Müşaviri olan Nora Klug, İnsan ve Kurumsal Yönetimden Sorumlu Başkan görevini üstlenecek. Dönüşümden Sorumlu Başkan olarak Oliver Koukal, halihazırda proje yöneticisi olarak sorumlu olduğu satın alınan şirketin entegrasyonuyla ilgilenecek. Home Comfort işkolunun üst yönetiminin mevcut üyeleri Thomas Volz ve Birte Luebbert ise küresel yönetim kurulunun üyeleri olmaya devam edecekler. Thomas Volz Finanstan Sorumlu Başkan, Birte Luebbert ise Operasyonlardan Sorumlu Başkan olarak görev yapacak.