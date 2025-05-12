Polonya, ABD’den M1A2 SEPv3 Abrams ana muharebe tankını teslim aldı

Defence Turk'ten alınan habere göre, Polonya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Paweł Bejda tarafından 9 Mayıs 2025 tarihinde yapılan duyuruya göre Polonya, ABD’den 19 adet M1A2 SEPv3 Abrams ana muharebe tankı daha teslim aldı. Söz konusu teslimat, Nisan 2022’de imzalanan ve Polonya’nın toplam 250 adet M1A2 SEPv3 Abrams tankı alacağı 4,75 milyar Dolar’lık daha geniş kapsamlı Yabancı Askeri Satış (FMS) anlaşmasının parçası olarak gerçekleşti.

Bu bağlamda anlaşma, 26 adet M88A2 HERCULES zırhlı kurtarma aracı, 17 adet M1110 Müşterek Taarruz Köprüsü ve lojistik, yedek parça ve eğitim için kapsamlı paketleri de içeriyor. Yeni teslim edilen M1A2 SEPv3 Abrams tankları, Polonya Ordusu’nda konuşlandırılmadan önce, Abrams Bölgesel Yetkinlik Merkezi’ne ev sahipliği yapan Poznan’daki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne’de (WZM S.A.) işlemden geçirilecek ve denetlenecek. Bahse konu tesis, her bir aracın Polonya askeri standartlarını karşılamasını ve birliklerine entegre edilmeden önce tamamen göreve uygun olmasını sağlamaktadır. İlk teslimat olan 28 adet M1A2 SEPv3 Abrams tankı Ocak 2025’te Gdynia limanı üzerinden Polonya’ya ulaşarak hızlı bir biçimde çeşitli zırhlı oluşumlara dağıtılmıştı.

M1A2 SEPv3'ün özellikleri

M1A2 SEPv3, savaş alanındaki üstünlüğüyle tanınan Abrams ana muharebe tankının en son yinelemesidir. Önemli geliştirmeler arasında yükseltilmiş zırh, gelişmiş atış kontrol sistemleri ve iyileştirilmiş mürettebat bekası yer almaktadır. 60 tonu aşan bir muharebe ağırlığıyla SEPv3, Polonya envanterindeki en ağır tank olarak yer almaktadır.

Bu yeni tanklar, 2022-2024 yılları arasında Polonya’nın ABD Ordusu stoklarından tedarik edilen mevcut 116 adet M1A1 FEP tank filosuna katılacaktır. Eski M1A1’ler ise acil savunma ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı bir tedarik sürecini yansıtarak Polonya Ordusu’nun 18. Mekanize Tümeni’ne konuşlandırılmadan önce yenilenmiştir.