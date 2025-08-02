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Roketsan’dan nokta atışı! PUSU ateşlendi, CİRİT hedefi 12’den vurdu

Roketsan’ın PUSU Silah Sistemi, CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile gerçekleştirdiği ilk hava hedefi tam 12’den vurdu.

Haber Merkezi
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Roketsan’dan nokta atışı! PUSU ateşlendi, CİRİT hedefi 12’den vurdu
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Roketsan, geliştirdiği PUSU Silah Sistemi ile ilk kez bir hava hedefine atış gerçekleştirdi. Atışta kullanılan CİRİT Lazer Güdümlü Füze, hedefi tam isabetle vurarak sistemin yeteneklerini sahada kanıtladı.

Roketsan'ın CİRİT'i hünerlerini sergiledi

Roketsan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tam isabet, tam güven! PUSU Silah Sistemimizden ilk kez hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta, CİRİT Lazer Güdümlü Füzemiz hedefi başarıyla vurdu” ifadeleri yer aldı.

 Hassas vuruş yeteneği dikkat çekiyor

Paylaşımda, “Yüksek hassasiyetli atış kabiliyetiyle CİRİT, sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı” denilerek, sistemin hassas vuruş yeteneklerine dikkat çekildi.

Roketsan’dan nokta atışı! PUSU ateşlendi, CİRİT hedefi 12’den vurdu - Resim : 1

PUSU Silah Sistemi ve CİRİT'in özellikleri 

PUSU Silah Sistemi, arka kısmında dört adet atışa hazır CİRİT Lazer Güdümlü Füze taşıyor. Bu füzeler, 8 kilometre menzile sahip ve elektro-optik hedefleme sistemleriyle yönlendiriliyor. Sistemin ön kısmında yer alan KARAKURT vb. Elektro-Optik Sistem, CİRİT füzelerinin ateşlenmesini sağlıyor. Sisteme, hava savunma versiyonunda AESA radar da entegre ediliyor.

Kolay taşınabilir ve hızlı konuşlanabilir yapısıyla dikkat çeken PUSU, özellikle asimetrik çatışma sahalarında etkin bir çözüm olarak geliştirildi. Lazer işaretleme görevi, atışın ardından farklı bir platformdan ya da ileri hatlardaki özel kuvvetler tarafından gerçekleştirilebiliyor.

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