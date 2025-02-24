Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: İlk 'ALTAY Tankı' ağustos ayında envanterde

Mehmet KAYA/ANKARA

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ALTAY AMT’nin ilk teslimatının 2025 Ağustos’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesinin planlandığını açıkladı. Geliştirme ve prototip çalışmaları Yeni ALTAY AMT olarak adlandırılan ağır sınıf tank, geliştirmenin ardından BMC’nin Ankara’da inşası devam eden tesislerinde bir yandan seri üretim çalışmaları başladı.

30 Ağustos’ta olabilir

EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre, ALTAY AMT’nin ilk teslimat töreninin 30 Ağustos Zafer Bayramında yapılabileceği kaydedildi. Haluk Görgün BMC tesislerindeki törende herhangi bir tarih vermedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BMC’nin Ankara Kazan ilçesindeki TUSAŞ’a komşu HAB OSB’deki inşaat çalışmalarını inceledi. HAB OSB’de zırhlı araçlar ve motor şirketi BMC Power için üretim kampüsü kuruyor.

Haluk Görgün burada yaptığı konuşmada ALTAY AMT’nin seri üretiminde son aşamaya gelindiğini belirtti. T1 olarak adlandırılan fazda 3 adeti 2025 olmak üzere, 2026’dan başlayarak sırasıyla 11, 41 ve 30 adet olmak üzere prototip ve diğer ihtiyaçlar dışında 81 tankın TSK’ya teslim edileceğini, ardından T2 Fazındaki teslimatların başlayacağını kaydetti. Haluk Görgün, başta ALTAY olmak üzere tüm zırhlı araçlar için motor ve transmisyon geliştirme ve üretme çalışmalarının devam ettiğini, KİRPİ ve VURAN zırhlı araçlarının yerli motorlarla üretilmiş versiyonlarının teslimine başlandığını hatırlattı.

Fuat Tosyalı: TSK isterlerine uygun 'Yeni ALTAY'

Tosyalı Holding Yjönetim Kurulu Başkan Fuat Tosyalı ise tüm zırhlı araçları üretmek istedikleri bir tesis kurduklarını açıkladı. Tosyalı, ALTAY AMT’yi muharebe sahası bilgileri, yeni gelişmelere göre TSK’nın isterleri doğrultusunda yeniden tasarladıklarını belirterek, seri üretime hazır olduklarını vurgulayarak, Dünya ölçeğinde yeni nesil bir tank olarak niteledi.

BMC Ankara HAB tesisleri tanıtıldı ve Altuğ için sözleşme duyuruldu

Bu arada, BMC’nin Ankara HAB OSB’de kuruluş çalışmaları devam eden tesisleri tanıtıldı. Yaklaşık 1 milyon metrekare alanda inşa çalışmaları devam eden kampüste, BMC’nin zırlı araçlar için üretim, test ve depo, eğitim, sosyal alanlar, idari yapılar dahil tüm yapılar ile BMC’nin motor şirketi BMC Power’in üretim dahil diğer tesisleri bulunacak. Fuat Tosyalı, kampüsteki test merkezinin dünya ölçeğinde olduğunu belirtti. Zırhlı araçlar üretim tesisinde üretim başladığında 1500 kişi çalışacak. ALTAY seri üretim tesisi ayda 8 tank, Altuğ üretim tesisi ise ayda 10 TTZA üretimi için hazırlanıyor.