Yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma: İfadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yönetmen Sinan Çetin hakkında "Boğaziçi imar yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Çetin'in "şüpheli" sıfatıyla 26 Şubat (Çarşamba) günü savcılığa ifade vermesi bekleniyor.
İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü yönetmen Sinan Çetin hakkında "Boğaziçi imar yasasına aykırılık" ve "İmar kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlattı.
Başlatılan soruşturma kapsamında Çetin, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere 26 Şubat günü savcılığa davet edildi. Çetin'in çarşamba günü 10:30'da İmar Suçlar Bürosu'na ifade vermesi bekleniyor.
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