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İmamoğlu'na "sahte diploma" soruşturması: Avukatları basın toplantısı düzenleyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İmamoğlu'nun avukatları yarın (25 Şubat) iddialara ilişkin basın toplantısı yapacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'na "sahte diploma" soruşturması: Avukatları basın toplantısı düzenleyecek
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Hakkında, diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt verecek.

BirGün'ün haberine göre İmamoğlu'nun avukatları Prof. Dr. Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan yarın (25 Şubat) İBB'nin Saraçhane'deki binasında saat 11:00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Avukatların, sahte diploma iddialarına belgelerle yanıt vereceği belirtiliyor.

Ne oldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diploma tartışmaları Eylül 2024’te başladı. Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, İmamoğlu’nun Kıbrıs’tan İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecinde şaibeler olabileceğini öne sürdü. Atay, “İmamoğlu Kıbrıs’ta Girne Amerikan Üniversitesi’nde okudu herhalde. Okuduğu bölüm mühendislik. Sonra İstanbul Üniversitesi’ne işletmeye geçti. O dönemde Girne Amerikan Üniversitesi YÖK onaylı değil” iddiasında bulundu.

İBB yönetimi iddialara karşı İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasını paylaştı. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da yüksek lisans belgesini kamuoyuyla paylaşarak iddiaları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Kasım 2024’te iddialar ile ilgili “Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle bir katakulliye kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var, bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili yaşadığı süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor” dedi.

İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar üzerine “resmi belgede sahtecilik” soruşturması başlatıldı. İmamoğlu soruşturma kapsamında 5 Mart'ta ifade verecek.

İBB Başkanı hakkında farklı suçlamalarla açılmış altı dava bulunuyor. 

Öte yandan Oda TV'nin haberine göre CİMER'e beş sene önce yapılan şikâyette İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinin geri alınması istendiği ancak üniversite yönetiminin, İmamoğlu’nun başvurusunun mevcut düzenlemelere uygun olduğunu ve gerekli kabul koşullarını sağladığını belirttiği ortaya çıktı.

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