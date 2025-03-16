Savunmada hedef 11 milyar dolar ihracat

Türkiye savunma ve havacılık sektöründeki ihracat hedeflerini yükseltiyor. 2024 yılını 7.1 milyar dolarlık bir ihracatla tamamlayan sektör, 2025 yılının ocak-şubat döneminde 816 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Yenişafak'tan Canberk Doğan'ın haberine göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6'lık bir artış gösteren sektör, hızlı bir başlangıç yaptı. Türkiye, 2025-2028 Uluslararası İş Birliği ve İhracat Stratejisi ile savunma ve havacılık ihracatını 11 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Hedef en fazla savunma ihracatı yapan ilk 10 ülke arasına girmek

Yüksek teknoloji kullanarak ekonomik değeri daha fazla olan katma değerli ürünler üretmeyi hedefleyen Türkiye, ayrıca sürdürülebilir artış anlayışıyla istikrarlı bir ihracat trendi yakalamayı amaçlıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde yürütülecek 2025-2028 Uluslararası İş Birliği ve İhracat Stratejisi ile Türkiye'nin en fazla savunma ihracatı yapan ilk 10 ülke arasına girmesi hedefleniyor. Savunma sanayiinde dünya çapında rekabeti artırmak amacıyla, yurtdışı pazarlama ve ihracat faaliyetlerine odaklanılacak. Kamu kurumlarının ihracata verdiği mali desteklerin yüzde 50 oranında artırılması planlanıyor. SSB İhracat Bilgi Yönetim Sistemi 2025 itibarıyla tam kapasite çalışacak.

2025'e kadar toplam 4 DEDAS projesi hayata geçirilecek

Türk savunma sanayiinin önemli oyuncularından olan alt yüklenici firmalar ve KOBİ'ler için özel destek programları uygulanacak. 2025 itibariyle, bu firmalara her yıl ihracat başarılarını takdir etmek amacıyla ödül verilecek. SSB, Devletler Arası Doğrudan Askeri Satış (DEDAS) modelleri üzerinde de çalışıyor. 2025'e kadar toplam 4 DEDAS projesi hayata geçirilerek, dost ve müttefik ülkelerle savunma sanayi şirketlerinin iş birliği güçlendirilecek.

Ürünlerinin pazarlamasında da yeni adımlar

Türkiye, savunma sanayi ürünlerinin pazarlamasında da yeni adımlar atıyor. 2025'ten itibaren her yılın ilk çeyreğinde SSB ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) tarafından bölgesel pazar analizleri yapılacak ve sektörle paylaşılacak. Ayrıca, milli katılımlı fuarlara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve diğer kullanıcı makamların temsilcileri de dahil edilerek, sektöre destek sağlanacak.

Firmalara ihracat ve ürün geliştirme kredi destekleri

Savunma sanayiinde ihracatı desteklemek amacıyla yeni finansman modelleri geliştirilecek. 2025 sonuna kadar bütçesi sınırlı olan ülkeler için devlet destekli ihracat kredisi mekanizması kurulacak. Ayrıca, firmalara ihracat ve ürün geliştirme kredi destekleri sağlanarak rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.