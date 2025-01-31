Savunmada yeni çıta 10 milyar dolar

MEHMET KAYA

Türkiye, son dönemde artırdığı savunma sanayii ihracatı ve proje sayısıyla sektörün büyümesine önemli katkı sağlıyor. İhracatta 2024’te 11. sıraya gelen Türkiye’nin 2025 hedefi 10 milyar doları geçmek olarak konuldu. Öte yandan, sektör cirosunun da 18 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Bu arada, sektörün ihtiyaç duyduğu ilave kaynak için Savunma Sanayii Başkanlığı’nın beklentisinin sürdüğü kaydedildi. Daha önce yapılan düzenleme ertelenmişti.

Savunma ve havacılık sanayiinde hem başarılar, hem de geleceğe hazırlık devam ediyor. Son yıllarda sayısallaşmanın da etkisiyle her türlü platform, sistem ve alt sistemde büyük bir dönüşüm gerçekleşiyor. Türkiye son dönemde yerlileşme ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, güvenlik kuruluşlarının ve havacılık sektörünün taleplerini yerli ürünlerle karşılama yönünde olağanüstü bir çabaya girişti. Meyveler de alınmaya başlandı. Uzay’da gözlem ve haberleşme uydularının ötesine geçildi, yeni büyük projeler gündemde. İnsansız kara, deniz ve hava araçları envantere girdi bile. KAAN savaş uçağından, uçak gemisine, tanktan zırhlı araçlara kadar kara, deniz ve havada sıradışı ürünler hazırlanıyor. Bunun ötesinde personelin ayakkabısından, tabancasına, yemeklerine kadar olağanüstü geniş bir alanda çözümler geliştiriliyor.

Toplam savunma bütçesi 45 milyar doların üstünde

Geniş kapsamlı savunma harcamaları elbette çok farklı. Örneğin sadece 2025 toplam savunma- güvenlik bütçesi 45 milyar doların üstünde. Bunun içinde savunma ve havacılık ekosisteminde takip edilen sektörün 2024 cirosu 18 milyar doları geçti. 2025’te 100 bin çalışana, çift basamaklı ihracata ulaşılmaya çalışılacak. Sadece ihracat hedefi tutturulursa sektör cirosunun 20 milyar dolarlara doğru tırmanması işten bile değil.

Savunma sanayii şu anda ülkede herkesin takdirini kazanmış durumda. Her haber, her görüntü, fotoğraf heyecanla benimseniyor.

Savunma sanayiinin, şirket özkaynakları, ihracat, bütçe ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu ana gelir kaynakları. Bunlar içinde en efektif olanı SSDF. 2024 içinde Fona ilave gelir için bir girişim yapıldı. Ancak tasarımından kaynaklı olarak düzenleme pek de hoş karşılanmadı. Diğer yandan, sektör yöneticileri ilave bir kaynak beklentisini gizlemiyor, üstelik ihtiyaç olarak özenle vurguluyor. Siyasi mekanizmanın işleyeceği ve yeni bir kaynak sağlanacağı yönündeki beklentilerin de güçlü olduğu bilgi olarak verilebilir.

Öyle görünüyor ki, önümüzdeki günlerde farklı bir tasarımla tekrar savunma sanayii için ilave bir kaynak düzenlemesi gelecek.