TCG Anadolu bugün ziyarete açılıyor
TCG Anadolu gemisi, demirlediği Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılıyor.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.
Bugün ziyarete açılacak gemiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi, bugün 13.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.
Gemi, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.
TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.