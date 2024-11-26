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TCG Anadolu’da kritik görev: Bayraktar TB3 SİHA gemi testlerini başarıyla geçti

Havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu’da dün yapılan uçuş testinde iki kez daha başarıyla iniş kalkış gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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TCG Anadolu’da kritik görev: Bayraktar TB3 SİHA gemi testlerini başarıyla geçti
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Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA, gemi testlerine devam ediyor.

Bayraktar TB3, dün Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yaptı.

TB3 SİHA testi başarıyla tamamladı

Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden milli SİHA, ortalama 20.000 feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamladı.

Havacılık tarihine damga vurdu

Keşan’da gerçekleşen rampa testleri ile açık denizde sürdürdüğü yaklaşma testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA, geçtiğimiz hafta 19 Kasım’da TCG Anadolu’nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz’in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yapmıştı.

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