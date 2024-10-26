Selçuk Bayraktar: 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyoruz

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda "Key Note" oturumunda yaptığı konuşmanın ardından fuar alanını gezdi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'le birlikte stantları dolaştı. Stant görevlileriyle tek tek sohbet eden ve ürünler hakkında bilgi alan Bayraktar, fuardaki vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

"Milli teknolojiye damgasını vuracak etkinlikler tasarlıyoruz"

Bayraktar, ziyaretlerin ardından basın mensuplarına Türkiye'nin SİHA alanında dünya lideri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünyadaki SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip olduğunu aktaran Bayraktar, "Bundan 20 sene öncesine döndüğümüzde ülkemiz çok büyük oranda tedarikçiydi. Şu anda dünyaya damgasını vuracak eserlere imza atıyor. Türkiye içinden de yoğun bir ilgi olduğunu gördük. İnşallah ülkemiz sadece savunma sanayisinde değil teknolojinin diğer tüm sivil alanlarında da benzer dönüşümü gerçekleştirecek. Biz de tam o maksatla milli teknolojiye damgasını vuracak etkinlikler tasarlıyoruz. Bu ailenin bir ferdi ve milli savunma sanayisinin bir neferi olmaktan büyük gurur duyuyorum." diye konuştu.

Bayraktar, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını anımsatarak, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan hain saldırı sonrasında ülkemizin tam bağımsızlığı için çalışan mühendis ve tekniker arkadaşlarımız hayatını kaybetti. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"2025’te 10 adetten fazla KIZILELMA’yı üretmeyi hedefliyoruz"

Bayraktar, "Bugünün teknolojisine 10 yıl öncesinde hazırlanmış oldu BAYKAR. Biz Bayraktar mini İHA’ya başladığımızda Türkiye savunma sanayii alanında yüzde 85 oranında yurt dışına bağımlıydı. Geliştirdiğimiz platformla da Bayraktar TB2, AKINCI yerlilik oranı yüzde 90’ların üzerinde gerçekleşti. Bugün ülkemiz dünyanın en büyük ihracatçısı olmuş durumda. Dünya SİHA pazarının şu anda yüzde 65’i Türkiye’nin elinde. Biz KIZILELMA’yı seri üretime hazırladık geçtiğimiz aylarda. Üretim prototipi, bir yandan da seri üretimi devam ediyor. 2025’te 10 adetten fazla KIZILELMA’yı üretmeyi hedefliyoruz. KIZILELMA milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Uzaklardaki hedef. Yakınlaştıkça uzaklaşan bir hedef anlamına geliyor” diye konuştu.

"50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalışmalarımız başladı"

Uzay çalışmalarından bahseden Bayraktar, “KIZILELMA’ya vardıktan sonra gözümüzü uzaya diktik. Elbette karaları koruyabilmek için Mavi Vatan’a hükmedebilmek gerekiyor. Her ikisini koruyabilmek için göklere hükmedebilmek gerekiyor. Gökleri de koruyabilmek için muhakkak uzayda varlık göstermek gerekiyor. Fergani adlı girişimimizi yaklaşık bundan 2 yıl önce küresel konumlama sistemi inşa etmek üzere ve tümüyle öz kaynaklarımızla takım uydulardan oluşan küresel konumlama inşa etmek üzere kurduk. Fergani yörünge sistem araçları üzerine çalışıyor. Uzaya çıktıktan sonra alçak yörüngelerden biraz daha uzak yörüngelere taşımak üzere platformlar geliştiriliyor. Uzaya bağımsız bir şekilde çıkabilmemiz için hedeflerimiz arasında fırlatma sistemleri de geliştirmek var. Bu alanda da çalışmalarımıza başladık. Uydularımızı fırlatamayacak olursak çünkü bu alanda ülkemiz dışa bağımlı. Tümüyle bağımsız bir şekilde çıkarabilmek üzere 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalışmalarımız da bir yandan başladı” dedi.