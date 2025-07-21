Titra Teknoloji, görsel seyrüsefer sistemi Seyyah’ı tanıtacak

ANKARA – Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayii alanındaki şirketi Titra Teknoloji, GPS sinyalinin olmadığı, karıştırma ve aldatma yönündeki elektronik müdahalelerin olduğu bir ortamda seyrüsefer sağlamak üzere veri işleyen sistemi Seyyah’ı IDEF’te tanıtıyor. Sistem bulut altı insansız hava araçlarında kullanılması yanında, sensör sistemleri değiştirilerek daha büyük hava araçlarına da takılabilir özellik taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Seyyah Görsel Seyrüsefer Sistemi, küresel konumlama sistemi olan GPS sinyallerinin bulunmadığı, karıştırma (jamming) ve aldatma (spooing) yapıldığı ortamlarda, hava araçlarının görevine devam etmek için ihtiyaç duyulan veriyi sağlıyor. Dış kaynak olarak sağlanan bir hizmet olan ve genel sivil kullanıma da açık olan GPS sisteminin karıştırılabildiği kritik anlarda görsel olarak toplanan verilerle hava araçlarının görevine ve uçuşuna devam edebilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye, ulusal küresel konumlama sistemi kurulması için ayrıca bir çalışma yürütüyor.

Titra Teknoloji, GPS sinyali olmayan bir ortamda, karıştırıcı ve aldatıcı sinyaller ya da RF tabanlı sistemlerin de elektronik karıştırma-aldatmaya maruz kaldığı durumlarda görsel olarak verileri toplayarak işleyebilen bir sistemi oluşturduğunu açıkladı.

Titra Teknoloji Kurucu Ortağı ve Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez, sisteme yönelik olarak yaptığı açıklamada, hava aracına yerleştirilen sistemin kalkış anından itibaren tüm verileri toplayarak hava aracının görevine devam edecek veriyi ürettiğini vurguladı. Muhammed Selman Dönmez, “ Hava araçları tıpkı kuşlar gibi artık görerek uçuyor denilebilir aslında. Kendi platformlarımızın tamamına entegrasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Bazı sistemlerimiz için bu entegrasyonlar tamamlandı. Bazıları ise halen devam ediyor ve bugüne kadar yaptığımız testlerde çok başarılı bir sistem olduğunu gördük. Bunun yanında bu sistem kompakt yapısı ile tüm insansız hava araçlarına entegre edilebilir. Böylece ülkemizde ne kadar İHA sistemi üreten varsa dışa bağımlı GPS sistemine bağımlı kalmadan da sağlıklı uçuş gerçekleştirebilir” yorumunu yaptı.

Yazılı açıklamada, sistemin sürü İHA konseptine uygun bir mimariye sahip olduğu da vurgulandı. Titra Teknoloji, insansız hava araçları döner kanatlı ALPİN-2 ve PARS VTOL sistemlerini de daha önce üretmişti.