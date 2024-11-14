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Türkiye’nin en büyük savunma şirketi ASELSAN 49 yaşında

Türkiye’nin en büyük savunma sanayii şirketi olan ASELSAN 49. Kuruluş yılını kutluyor.

Mehmet Kaya
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Türkiye’nin en büyük savunma şirketi ASELSAN 49 yaşında
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Mehmet KAYA

ASELSAN’dan yapılan açıklamada şirketin Kıbrıs Barış Harekatında Türkiye’ye konulan ambargolar sonrası yerli teknoloji ve ürün üretmek üzere kurulduğu hatırlatıldı.

ASELSAN ülkemizin gurur kaynağı

ASELSAN yöneticileri kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’e giderek saygı duruşunda bulundu. Şeref defterini imzalayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol deftere, “Saygıdeğer Atatürk, ASELSAN’ın 49’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Güvenlik güçlerimizin haberleşme ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılamak amacıyla kurulan ASELSAN, bugün ülkemizin gurur kaynağı şirketlerinden birine dönüştü. Denizlerin altından uzayın derinliklerine kadar, Türkiye’nin ürettiği her platformda, ASELSAN’ın teknolojileri var” yazdı.

Akyol, şeref defterine yazısında 90 ayrı ülkeye ihracat yaptıklarını ve Dünyanın en büyük 42. Savunma sanayii şirketi olduklarını belirterek, “Elbette burada durmayacağız, ASELSAN’ı her anlamda küresel bir şirkete dönüştürecek hedeflerimizin peşinden koşacağız. 2030 sonunda dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri olma hedefiyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hisseleri BİST’te işlem gören ASELSAN, ASELSAN, 2030 yılında global ölçekte en büyük 30 firma arasına girmeyi hedeflediği AselsaneXt vizyonunu açıklamıştı. Şirketin 11 binden fazla çalışanı bulunuyor.

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