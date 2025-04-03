  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. TUSAŞ ile Brezilyalı Embraer'den ortak üretim için iş birliği
Takip Et

TUSAŞ ile Brezilyalı Embraer'den ortak üretim için iş birliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) ile Brezilya merkezli havacılık ve uzay şirketi Embraer, sivil ve askeri platformlarda ortak AR-GE ve üretim faaliyetleri için iş birliğine gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TUSAŞ ile Brezilyalı Embraer'den ortak üretim için iş birliği
Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen yılın eylül ayında Brezilya'ya gerçekleştirdikleri ziyaretle ilerlettikleri havacılık alanındaki iş birliği sürecini imzalanan anlaşmayla geliştirdiklerini bildirdi.

Söz konusu ülkede düzenlenen LAAD 2025 Savunma Fuarı'nda TUSAŞ ve Embraer arasında mutabakat zaptı imzalandığını belirten Kacır, "Mutabakat zaptı, sivil ve askeri platformlarda ortak AR-GE ve üretim faaliyetlerine zemin oluşturacak. Türk havacılık sanayisinin küresel ölçekteki etkinliğini, uluslararası işbirlikleriyle güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TUSAŞ da konuya dair açıklamasında, "Bu anlaşmayla ortak üretim faaliyetleriyle iki şirket arasındaki işbirliği güçlenecek. AR-GE ve mühendislik alanında yeni fırsatlar değerlendirilecek. Türk havacılığının küresel ölçekteki etkinliğini artırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin ek vergileri altında rekor getirdi! Artış sürecek mi?ABD'nin ek vergileri altında rekor getirdi! Artış sürecek mi?Altın Haberleri
Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri bugün hesaplara yatırılacakEmekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri bugün hesaplara yatırılacakEkonomi
BKM verileri açıkladı: Boykot çağrıları karşılık buldu mu? İşte veriler!BKM verileri açıkladı: Boykot çağrıları karşılık buldu mu? İşte veriler!Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 3 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 3 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Savunma Sanayi
Polonya ve ABD'den Patriot savunma anlaşması
Polonya ve ABD'den Patriot savunma anlaşması
Niyet Mektubu imzalandı! Fransa A400M’i yangınla mücadele için kullanacak
Niyet Mektubu imzalandı! Fransa A400M’i yangınla mücadele için kullanacak
HAVELSAN Mısır’da ortak İHA fabrikası kuruyor
HAVELSAN Mısır’da ortak İHA fabrikası kuruyor
HÜRJET'e "süper teşvik" geliyor! Binlerce kişiye iş imkânı sunulacak
HÜRJET'e "süper teşvik" geliyor! Binlerce kişiye iş imkânı sunulacak
ABD Ordusu yeni katı roket motoru talep etti
ABD Ordusu yeni katı roket motoru talep etti
SOM-J'den hedefe tam isabet! İlk test başarıyla tamamlandı
SOM-J'den hedefe tam isabet! İlk test başarıyla tamamlandı