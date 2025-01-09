Yerli motorlu ilk büyük zırhlı kara aracı TSK envanterinde

Mehmet KAYA -ANKARA (EKONOMİ)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun süredir kullandığı mayına karşı korumalı (MRAP) BMC KİRPİ 4x4 zırhlı personel taşıyıcı aracı, yerli TUNA motoruyla ilk kez TSK envanterine giriyor. Mavi Vatan 2025 Tatbikatı nedeniyle Aksaz Deniz Üssünde bulunan TCG Salihreis gemisinde yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk Tuna Motorlu KİRPİ-2 varyant zırhlı aracın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını ve 10 Ocak itibariyle düzenlenen törenle TSK envanterine girmiş olacağını duyurdu.

Böylece ilk kez büyük platformlardan biri fikri mülkiyet hakları yerli olan, Türkiye’de üretilmiş bir motorla TSK envanterine katılmış olacak. TUNA motoru BMC Power şirketi tarafından geliştirme çalışmaları kapsamında ilk ateşlemesini 2020 yılında yapmıştı. 400 beygir gücünde olduğu belirtilen motorun sivil versiyonlarının da üretilmesi bekleniyor. TUNA motoruna sahip KİRPİ-2’nin Aralık 2024’te muayene ve kabul testlerinin başladığı duyurulmuştu.

Öte yandan Tuğamiral Zeki Aktürk, devam eden M60T tankı modernizasyonu ve yine halen uygulamada olan T-70 Genel Maksat Helikopteri (Sikorsky) ve Dragoneye-2 termal kameralardan muhtelif sayıda ürünün muayene ve testlerinin tamamlandığını açıkladı.