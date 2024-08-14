Aksigorta/Osman Akkoca: Acenteler, oyun dışı kalmamak için sağlığa ve dijitale yatırım yapsın

Selçuk ALTUN

Sigorta sektöründe en büyük potansiyelin sağlık branşında olduğunu belirten Aksigorta Acentelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Akkoca, sağlık sektöründeki büyümeye ve dijital satış tarafına yönelik güçlü sermaye gruplarının gerçekleştirdiği yatırımlara dikkat çekerek acentelere seslendi; “Sağlığa yatırım yapın, dijitale yatırım yapın.”

EKONOMİ gazetesinin youtube kanalında yayınlanan Sigorta Masası programına konuk olan Akkoca, sektörde yaşanan dönüşüme ve yeni fırsatlara dikkat çekerek, geleneksel acente profilinden artık çıkmak, yeni gelişim alanlarına odaklanarak bu alanda yatırımlarla acentelerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Özellikle sağlık branşında yaşanan büyümeye ve potansiyele vurgu yapan Akkoca, “Sağlık sektörü çok dinamik ve reel anlamda da en hızlı büyüyen ürün de tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS). Bugün 2,5 milyon özek sağlık, 4 milyon TSS müşterisi var. 85 milyonun 6,5 milyonu bir şekilde sigorta sahibi. Biz bunun gelecek 10 yıl içerisinde 25 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Yani dışarıda 20 milyona yakın yeni sağlık müşterisi var. Bu daha da fazla olabilir” dedi.

Türkiye’de, sağlığa harcanan 100 liranın halen 82 TL’sinin SGK’dan karşılandığını, 12 TL’sinin de vatandaşın cebinden ödediğini aktaran Akkoca, “Sigorta sektörünün karşıladığı tutar 6 TL. Ancak, sektörümüz her ikisinden de pay alarak kendi alanını genişletiyor. Sektör, bu sene sektör sağlık tarafında yaklaşık 100 milyar TL’lik prim üretimine gidiyor. Bunun da 60-80 bandında kısmı hasara gidiyor. Kabaca sigorta sektörü sağlık harcamalarının bu kadarını karşılamış olacak” ifadelerini kullandı.

Potansiyel, iştah kabartıyor

Devletin de bunu teşvik etmek istediğini, şu anda üzerinde çalışılan ve yakın zamanda yürürlüğe girecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde (TES) bunu destekleyecek unsurlar olacağını aktaran Akkoca, acentelerin de bu fırsatı görerek değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Bu potansiyelin sermaye sahipleri için iştah kabarttığını ifade eden Akkoca, şöyle devam etti: “Asıl işi sigorta olmayan perakende sektöründen bazı işletmelerin ve bazı e-ticaret bazı platformların bu alanda potansiyeli gördükleri için girişimleri, yönelimleri oluyor. Yani acentelerin rakipleri artıyor ve onlara diyoruz ki, siz de bu alanda yatırımlar yapın. Belki bugün sağlık portföyünüzün yüzde 10’u civarında ama çok yakın bir gelecekte en az trafik kadar sağlık portföyünüz de olacak.”

“Dijitalleşme dalgasının altında kalmayın”

Acenteler için hayati önem taşıyan bir diğer konunun da dijitalleşme olduğunu kaydeden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Akkoca, “Bu çok yıkıcı bir dalga, bu dalganın altında kalmamak için yatırım yapmaya mecburuz” ifadesini kullandı.

Dijitalleşmenin büyük bir fırsat olarak görülmesi ve bu bakış açısıyla bu alana yatırım yapılması gerektiğini kaydeden Akkoca, şunları söyledi: “Bugün acente profiline baktığımızda; küçük bir ofiste tek kişilik acenteler de var, çok büyük sermaye gruplarının gerçekleştirdiği ve 400-500 kişilik arama yapan ekiplerinin olduğu acenteler de. Acentenin rakibi bankalar, brokerler, büyük sermaye şirketlerinin iştirakleri. Bunların aynı pazarda rekabet ediyor olması ne kadar sürdürülebilir?

Evet, acentenin sigorta uzmanlığı var, dijital satışlar vatandaşın danışma isteğinden dolayı biraz yavaş gidiyor. Çünkü sigorta uzmanlık gerektiren bir konu ve burada bir uzmanın yönlendirmesi ihtiyacı duyuluyor. Bunun için çok olgun bir çözüm yok. Ama yavaş yavaş hem bankacılık tarafında hem de online satış tarafında girişimler var. Bunlar olgunlaşmaya başladığı zaman, acenteler yavaş yavaş paylarını kaybetmeye başlar. Bu bir gelecek öngörüsü. Acentelerin portföylerini ve müşterilerini koruyabilmeleri için bu trende, akıma ayak uydurmaları hatta bunun önünde gitmeleri lazım. Bunun için de biz acentelere diyoruz ki, belli bir ürün grubuna sıkışıp kalmayın. Kendinizi oto dışı sigortalarda geliştirin.”