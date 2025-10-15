İnşaat sigortaları, yatırımların finansal gücünü ve güvenilirliğini artırıyor  

İnşaat sigortaları; iş kazalarından doğal afetlere, üçüncü şahıs sorumluluklarından teknik hatalara kadar pek çok riski kapsarken, aynı zamanda projelerin bankalar ve finans kuruluşları nezdinde güvenilirliğini de artırıyor. Bu yönüyle, zorunluluk ötesinde yatırımcı için bir risk transferi ve finansal koruma aracı olarak öne çıkıyor.

Doğru poliçe yatırımcılara uluslararası standart ve finansman avantajı sağlıyor

Brooklyn Brokerlik CEO’su Kadriye Pehlivan, inşaat sigortalarının kurumsal değerine şöyle dikkat çekti:



“Kamu projelerinde inşaat sigortası yasal bir gereklilik olsa da, biz brokerler açısından mesele sadece zorunluluk değil; projenin tüm paydaşları için finansal sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Doğru kurgulanmış bir poliçe, yatırımcıya hem uluslararası standartlara uyum hem de finansman süreçlerinde ciddi bir avantaj kazandırır.”



Uzmanlara göre; özellikle yabancı yatırımcıların ve finans kuruluşlarının güvenini kazanmak isteyen projelerde, inşaat sigortaları uluslararası kredibilite için kritik bir araç haline geliyor. Türkiye’de büyüyen mega projelerde ise, brokerlerin bağımsız uzmanlığı risklerin doğru analiz edilmesi, teminat boşluklarının önlenmesi ve maliyetin optimize edilmesi açısından büyük önem taşıyor.