Küresel sigorta fiyatlarında 7 yıl sonra ilk kez üst üste düşüş

Marsh’ın yayınladığı ‘Küresel Sigorta Piyasa Endeksi’ne göre küresel ticari sigorta fiyatları 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 2 düşüş gösterdi.

Dünyanın lider sigorta brokeri ve risk danışmanı Marsh, ‘Küresel Sigorta Piyasası Endeksi’nin 2024 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, küresel ticari sigorta fiyatları yüzde 2 düşerek, yedi yıl süren artış trendinin ardından ilk kez üst üste iki çeyrek boyunca geriledi.

Sabit kıymet branşındaki yoğun rekabet, sorumluluk sigortasında fiyatların daha dengeli seyretmesi, finansal sigortalarda istikrarın sağlanması ve siber risk primlerindeki hızlı düşüş, 2021’in ilk çeyreğinden bu yana fiyatların daha ılımlı bir seyir izlemesine neden oldu.

Bölgesel olarak incelendiğinde, 2024’ün dördüncü çeyreğinde Pasifik yüzde 8, Birleşik Krallık yüzde 5, Asya yüzde 3, Avrupa yüzde 2 ve Kanada yüzde 2 fiyat düşüşleri yaşarken, Latin Amerika ve Karayipler (LAC) ile Hindistan, Orta Doğu ve Afrika (IMEA) bölgelerinde yüzde 1’lik artış görüldü. ABD’de ise üçüncü çeyrekte kaydedilen yüzde 3’lük artışın ardından fiyatlar sabit kaldı.

Raporda öne çıkan bazı önemli bulgular şöyle:

Sabit kıymet sigorta fiyatları, 2024’ün üçüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 2’lik düşüşün ardından küresel çapta yüzde 3 oranında geriledi. En yüksek fiyat düşüşü yüzde 8 ile Pasifik bölgesinde görülürken, ABD ve Birleşik Krallık’ta fiyatlar yüzde 4 oranında düştü. Kanada, LAC ve Asya’da ise daha küçük ölçekli düşüşler yaşandı. Avrupa’da fiyatlar sabit kalırken, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika (IMEA) bölgesinde yüzde 3’lük bir artış kaydedildi.

Küresel sabit kıymet sigorta piyasası, başta Los Angeles yangınları olmak üzere, 2025 yılında toplam katastrofik hasar birikimlerini etkilemesi muhtemel olaylara karşı hassasiyetini koruyor.

Sorumluluk sigortası fiyatları, üçüncü çeyrekteki yüzde 6’lık artışın ardından küresel çapta yüzde 4 yükseldi. ABD’de fiyatlar yüzde 7 ile diğer bölgelere kıyasla daha fazla artış gösterirken, LAC bölgesinde yüzde 5’lik bir artış kaydedildi. Diğer bölgelerde ise fiyat değişimleri yüzde 2 düşüş ile yüzde 1 artış arasında farklılık gösterdi.

Finansal ve mesleki sorumluluk sigortaları fiyatları, onuncu çeyrek üst üste düşüş göstererek küresel ölçekte yüzde 6 geriledi. Güçlü rekabet ve artan kapasite sayesinde tüm bölgelerde fiyat düşüşleri yaşandı.

Siber sigorta fiyatları, bir önceki çeyrekteki yüzde 6’lık düşüşün ardından küresel olarak yüzde 7 oranında geriledi. Fiyatlardaki bu düşüş, mevcut ve yeni sigortacılar arasındaki yoğun rekabetin yanı sıra, birçok şirketin siber güvenlik önlemlerini güçlendirmeye devam etmesiyle desteklendi.

Rapor sonuçlarını değerlendiren Marsh Türkiye CEO’su Yeşim Aksüt, “Sabit kıymet, finansal sigortalar ve siber genelindeki fiyatların düşmesi müşteriler için olumlu bir gelişme olsa da özellikle ABD sorumluluk sigortaları gibi diğer branşlardaki piyasa koşulları zorlu bir hal aldı. Müşterilerimizin maliyetleri yönetmelerine, bilançolarını korumalarına ve değişen piyasa koşullarında başarılı bir şekilde yol almalarına destek olmaya kararlıyız” dedi.