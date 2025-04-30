MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Yurtseven: 2025’in kalanı öngörülebilir olmaktan çıktı

SELÇUK ALTUN

MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, 2025’in kalanı için karamsar bir tablo çizdi. Yurt içinde ve dünyada yaşanan siyasi gelişmelerin piyasalarda oynaklığı artırdığını belirterek dünya genelinde enflasyon kaygılarındaki artışa dikkat çeken Yurtseven, yeniden tetiklenen enflasyonun büyümeleri yavaşlatacağını, bunun da sigorta sektörü için kötü haber olduğunu söyledi.

Mapfre Sigorta, Türkiye genelindeki acenteleriyle Antalya’da buluştu. Sigorta basınının da davetli olduğu toplantıda global ve yurt içinde yaşanan siyasi gelişmeleri, bunların ekonomiye ve sigorta sektörüne yansımalarını değerlendiren MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, 2025 yılının kalanı için karamsar konuştu. Yıla, öngörülebilir olduğu için umutlu başladıklarını vurgulayan Yurtseven, “Hükümetin finansal istikrar programından aldıklarımız, genel olarak 2025’in nereye gideceğini gösteriyordu. Ama, öyle olmadı. Hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan bir takım siyasi gelişmeler, bir anda her şeyi alt üst etti” dedi.

Trump’ın açıkladığı tarifelerin yeni bir ekonomik dünya düzeni yarattığına işaret eden Yurtseven, şöyle devam etti: “Bu tarifeler bir istikrarsızlık yarattı ve hangi ülkelerde nasıl hissedileceği belirsiz. Ne tür sonuçlar göreceğimizi bilmiyoruz. Volatilite, oynaklık olmaması lazım. Ama olacak, şu anda global olarak enflasyon kaygıları artmış durumda. Bir şekilde enflasyon tetiklenebilir, bunun sonucunda da büyümeler yavaşlayacak ve bu sigortacılar için bu iyi değil. Sigortalı varlıkların azalacağı anlamına gelir. Zaten satılmış olan yürürlükteki poliçeler ne kadar etkilenecek bilmiyorum. Sigortacılık global bir iş, bunun etkileri bize de yansıyacak. Hem poliçe sahipleri hem şirketler hem aracılar için istenen şey, öngörülebilirlik. Ancak, 2025’in bundan sonraki bölümü, Türk sigorta sektörü için öngörülebilir olmaktan çıktı. 2025’in ilk çeyrek sonuçları elimizde. Sektörde aşağı yukarı ne olacak görüyoruz ve biliyoruz. Sonuçlar çok da iç açıcı görünmüyor.”

Tüm bu gelişmelere rağmen henüz yılsonu hedefleriyle ilgili bir revizyona gitmediklerini kaydeden Yurtseven, “Şu anda yaşananların yansımalarını birkaç ay sonra daha iyi göreceğiz. Yaz sonunda beklenti revizesi yapılabilir. Tekrar hesap yapmak için en az 2-3 aya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“Yine mali gelire yöneleceğiz”

Sigorta şirketlerinin portföylerine mevcut haricinde yeni sigortalı katmakta zorluk yaşadığını dile getiren Erdinç Yurtseven, “Türkiye’de bir durgunluk var. Yeni poliçe kesmek çok kolay olmuyor. Eskilerini yenilemek çok zor. 2022 yılında pozitif faiz olmadığı için sektör mali gelir yazamadı, teknik sonuçlar kötüydü ve böyle olunca çok iyi sonuçlar almadık. Son 1,5 yıldır bizi mali gelir destekliyor. Bundan sonra yine mali gelirlerle ilerleyen bilançolar göreceğiz. Faizlerin bu sene de yüksek kalacağını ve sektörün bundan besleneceğini düşünüyoruz.

2026 ve sonrasında yeniden teknik gelirin öneminin artacağını düşünüyoruz. Bu süre içerisinde sektör mali gelire güvenip sigortacılığın özünü kaçırmamalı, sürdürülebilir büyüme hedefiyle hareket etmeli. Aksi takdirde volatiliteden kurtulamayız” şeklinde konuştu.

"Türkiye yatırımımız kritik önemde"

MAPFRE Sigorta’nın acente buluşmasına katılan ve açılış konuşmasına yapan MAPFRE Grubu EMEA Bölgesi Direktörü Javier R. Moreno Gonzalez, İspanyol şirket olmalarına karşın Türkiye’de 75 yılı aşan bir süredir ayak izlerinin olduğunu söyledi.

2024’ü 33 milyar Euro’yu aşan gelir ve 1 milyar Euro kârlılıkla tarihin en iyi rakamlarıyla geride bıraktıklarını ifade eden Gonzalez, “Bu başarıda Türkiye operasyonumuz harika bir performans gösterdi” dedi.

Şirketin küresel büyüme stratejisinde Türkiye yatırımının kritik önemde olduğunu vurgulayan Gonzalez, istikrarlı büyümeye devam edeceklerinin altını çizdi.

“2025’in en yüksek prim artışı sağlayan şirketiyiz”

MAPFRE Sigorta’nın performansını değerlendirerek finansallarıyla ilgili bilgi veren Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım Türe önemli bir başarı elde ettiklerini, bunun da rakamlara yansıdığını söyledi. 2024 yılında prim üretimini yüzde 72 artışla 19,2 milyar TL’ye çıkardıklarını ve net kârın 1.6 milyar seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Türe, sektör sıralamasında bir basamak çıkarak 12’nciliğe çıktıklarını söyledi. Sıralamadaki yükselişin devam ettiğini paylaşan Türe, 2025’in ilk 2 aylık döneminde ise en yüksek prim artışı sağlayan şirket olarak 11’inciliğe çıktıklarını bildirdi. Türe, toplam prim üretiminde banka payının neredeyse hiç bulunmadığının altını çizdi. Diğer taraftan, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik konusuna vurgu yapan Türe, bu çerçevede özsermayeyi güçlendirmeye devam ettiklerini ve yüzde 93,4 artırarak 4.5 milyar TL’ye çıkardıklarını kaydetti. Türe, sermaye yeterlilik oranının ise 24 puan artışla yüzde 132 seviyesinde bulunduğunu paylaştı. Bununla birlikte, MAPFRE Sigorta’nın kısa vadeli başarılar peşinde koşmadığını belirterek sektörde ‘güvenli liman’ algısı yarattığını ifade eden Yıldırım Türe, branş dağılımında en rasyonel şirket olduklarını söyledi. Türe, prim üretiminin yüzde 35 oto dışı, yüzde 32 oto ve yüzde 34 sağlık branşından geldiğini belirterek, “Sektörde böyle bir tablo ortaya koyan başka bir şirket yok” dedi.