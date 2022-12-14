Mehmet Şencan: 2023’te daha makul bir büyüme bekliyoruz

Selçuk ALTUN

Anadolu Sigorta’nın orman varlıklarının korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Ormanın Gözleri” projesinde Adana’daki yangın kulesi kurulumu tamamlandı. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan ve Anadolu Sigorta İletişim Koordinatörü Berna Ergüntan’ın katılımıyla Adana’da düzenlenen basın toplantısıyla projenin detayları paylaşıldı. Genel Müdür Şencan, toplantıda sigorta sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Anadolu Sigorta’nın son dönemde hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.



2021 yılı Eylül ayından itibaren yeni bir ekonomi politikası izlenmeye başladığını hatırlatan Şencan, bu yeni politikayla birlikte ciddi bir enfl asyon sorunu meydana geldiğini, 2021’de yüzde 30 olan enfl asyonun yüzde 80’lerin üzerine çıktığını hatırlattı. Bunun sigorta sektörüne de farklı yansımaları olduğunu kaydeden Şencan, 2022'yi değerlendirirken “Zorlu bir dönem. Hakikaten sigorta sektöründe çok hızlı, baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Bazı branşlar nedeniyle teknik karlılıkta sigorta şirketlerinin zorlandığı bir süreçten geçiyoruz” dedi.

Sektörün yılı reel anlamda büyüyerek kapatacağını vurgulayan Şencan, 2023 yılına dair beklentilerini şu şekilde anlattı: “İşler dünyada çok da yolunda değil. Pandemiden yeni çıktık. Bütün dünya ciddi bir enfl asyon sınavından geçiyor. Ukrayna – Rusya Savaşı devam ediyor. Tedarik sorunu tam anlamıyla çözülmüş değil. Ekonomik anlamda dünyaya entegre olmuş durumdayız ve bu olumsuz gelişmelerin hepsi bir şekilde bize de yansıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, 2023 yılında alınan önlemler ve baz etkisiyle enfl asyonun daha stabil kalacağını ve bu nedenle de makul seviyelerde de olsa sigortanın büyümeye devam edeceğini düşünüyorum.”

Sigorta sektörünün sahip olduğu bilgi ve deneyim sayesinde sorunlara hızlı çözümler getirdiğini kaydeden Şencan, sektörün teşvik edilmesi halinde gayrisafi milli hasılaya ciddi katkılar sunabileceğinin altını çizdi.

“Ormanın Gözleri” yangınları erkenden haber verecek

Anadolu Sigorta, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte “Ormanın Gözleri” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yangına erken müdahalede çok önemli bir yere sahip olan yangın kulelerinin yenilenmesi ve mobil kulelerin yaygınlaştırılması konusunda çalışacaklarını dile getiren Anadolu Sigorta İletişim Koordinatörü Berna Ergüntan, “İklim değişikliği ile birlikte orman yangınları artık sadece yılın belirli bir dönemi değil 12 ay boyunca bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, beraberinde ciddi ekolojik ve ekonomik hasarları da getiriyor. Bir yandan ülkemizin yangınla mücadele kapasitesini artırmaya destek olurken bir yandan da bu konuda bilinç yaratmak en büyük amacımız. Adana’da projemiz kapsamında tamamladığımız insansız yangın gözetleme kulesini açmanın ve Orman Teşkilatımızın hizmetine sunmanın heyecanı içindeyiz. Önümüzdeki yıl ise Çanakkale, Muğla, Adana ve Antalya’da 4 adet yangın gözetleme kulesinin daha yapımına destek olacağız” dedi.



Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Balcalı Orman İşletme Şefl iği’ne bağlı Arboretum yerleşkesine yapılan Otomatik Orman Yangın Gözetleme Sistemi ile Adana’nın akciğerleri konumundaki başta Seyhan Baraj Gölü Havzası ve Çukurova Üniversitesi Kampüsü olmak üzere yaklaşık 5 bin hektar ormanın 7/24 kesintisiz gözetlenmesi sağlanacak. Herhangi bir yangın anında yangının koordinatları ilgili kişilere otomatik olarak bildirilerek yangına en kısa sürede müdahale edilmesine imkan tanınacak.